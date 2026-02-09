Mónica García desconce si Yolanda Díaz está amortizada y respalda "proponer un horizonte esperanzador" con una alianza a la izquierda del PSOE

¿Por qué es importante? La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad ha evitado responder de forma directa sobre la propuesta por Gabriel Rufián (ERC), que ya han rechazado IU, EH Bildu y BNG, y ha dicho que, "más allá de una reflexión", no sabe en qué se traduce.

La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que desconoce si la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, está amortizada, aunque sí ha respaldado "proponer un horizonte esperanzador" con una alianza a la izquierda del PSOE como la propuesta por Gabriel Rufián (ERC), que en cambio ya han rechazado IU, EH Bildu y BNG.

Sobre la propuesta de Rufián, ha señalado que, "más allá de una reflexión", no sabe en qué se traduce y ha evitado dar una opinión clara sobre si ve bien que el portavoz de ERC lidere la iniciativa que, ha destacado, "ha levantado debates acalorados". Sí ha dicho que Rufián "hace muy bien en poner reflexiones y debates encima de la mesa".

Sobre lo que se puede hacer desde la izquierda, ha respondido en Más Vale Tarde que, "desde hace muchos meses, los partidos que estamos en coalición -que sirvió para revalidar el Gobierno progresista que está gobernando en España- estamos trabajando para impulsar en los próximos días una alianza de las izquierdas que se haga cargo de ese espacio progresista que, efectivamente, se ha podido sentir huérfano en algún momento y proponer un horizonte esperanzador para esa alianza progresista".

A continuación, ha señalado que, como han demostrado las elecciones en Aragón del domingo con los resultados de CHA, "hay un factor fundamental que es el arraigo territorial", como, según ha dicho, ha demostrado también Más Madrid, que ha recordado que sacó casi un 20% en las elecciones en Madrid.

"Queremos construir un espacio estatal para dar respuesta y para hacernos cargo de una política progresista que en un momento dado se siente huérfana, pero que se siente huérfana porque todavía no tiene de alguna manera un cartel. Pero estamos trabajando para que esas políticas progresistas y esos espacios progresistas den respuesta a toda la ciudadanía y todos los votantes que están esperando que ese arraigo territorial se traduzca en algo", ha afirmado, y ha agregado eso se traducirá, y así lo dirán en los próximas días, en una alianza de las izquierdas.

Así, ha señalado que considera un debate pertinente el si "las izquierdas tienen que ir juntas, unidas o separadas". Pero considera que, "cada uno en su espacio territorial, en su arraigo territorial, tiene que conservar ese arraigo territorial". Y "ese arraigo se tiene que traducir en un espacio común y en una coalición común, que es en lo que estamos trabajando y llevamos muchos meses trabajando", ha destacado.

Además, ha apuntado que han trabajo en ello de "una manera muy cuidadosa, porque es verdad que la izquierda es muy experta en romper platos y romper platos ajenos". Por ello, ha asegurado, han trabajo "de una manera muy fraterna y más allá de la unidad". "Lo que tenemos que demandar es fraternidad y que podamos tener una política común", ha insistido.

A continuación, ha expresado sobre la propuesta de Rufián que, "más allá de una reflexión", no sabe "en qué se materializa porque, por ejemplo, cuando habla de una coalición de las izquierdas, yo creo que hay una coalición de las izquierdas en el Congreso de los Diputados". "Todas las izquierdas votamos políticas progresistas, todas las izquierdas nos juntamos y decidimos el rumbo de este país para transformarlo", ha afirmado la ministra de Sanidad.

"Ya vivimos en coalición en ese Congreso de los Diputados, cada uno con sus siglas, cada uno con su ADN, cada uno con su espacio electoral. Y creo que esto es sano, creo que es sano que somos una izquierda diversa, creo que somos una izquierda plural. Lo nuevo es que somos una izquierda fraterna que nos ponemos en sintonía una con otra, no solamente para hablar los que estamos ahora mismo debajo del paraguas de Sumar, sino que también hablamos con el resto de fuerzas parlamentarias, como puede ser Esquerra, como puede ser Bildu, para poder poner en común las políticas progresistas que por cierto hacen avanzar", ha afirmado.

Sobre si considera que Yolanda Díaz está amortizada, ha dicho que ella no va a decir "si está o no amortizada". "Yo lo que sí sé es que tenemos que rearmar de alguna manera el espacio para que sea un espacio que dé respuesta al espectro progresista y que lo estamos haciendo tanto Izquierda Unida como los Comunes, como Más Madrid, como el movimiento Sumar.

"Estamos alineados y aliados y vamos de la mano con otras fuerzas progresistas para hacernos cargo de ese espacio. Luego ya veremos quién lo lidera y luego ya veremos cuál es el cartel, cuáles son las listas y todas estas cosas que yo entiendo que periodísticamente interesen mucho, pero ahora mismo a nosotros lo que nos interesa es tener una estructura robusta que sea capaz de ponerse en común", ha insistido.

