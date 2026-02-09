Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática", aunque con rechazo los "hiperliderazgos" tras la propuesta de Rufián: "No va de listas ni va de personas"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar defiende que "ante una emergencia democrática sin precedentes, hay que pensar en grande" y aglutinar a los partidos progresistas bajo "un programa de mínimos".

Yolanda Díaz abre la puerta a explorar la vía de una coalición que aúne a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE. Así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar este lunes en un acto en Mataró (Barcelona) en el que se ha mostrado predispuesta a explorar la vía del frente de izquierdas propuesto por Gabriel Rufián que fue adelantado en exclusiva por laSexta Xplica.

"Ante una emergencia democrática sin precedentes, hay que pensar en grande", ha asegurado Díaz apenas unas horas después de que Vox doblase sus resultados las elecciones de Aragón y se situase, por primera vez, cerca del 20% de los votos. No obstante, la vicepresidenta asegura que la cuestión "no va de listas ni de personas" y que se debe acordar "un programa de mínimos" con el que todas las formaciones progresistas que están a la izquierda del Partido Socialista puedan sentirse representadas.

"La cuestión está en tener un programa de mínimos y una capacidad de generosidad", ha reclamado la líder de Sumar, que ha emplazado a "todos los demócratas" a "estar ahí" para formar "una alianza democrática".

"Ante unos tiempos de excepcionalidad democrática, mi apuesta es clara y ya bastante reiterada: una alianza democrática, con un programa de mínimos y, con esa alianza democrática, hacer algo que necesitamos, que es movilizar a las gentes demócratas en nuestro país", ha insistido Díaz, que ha reclamado "audacia, mirada larga y muchísima generosidad", a todos los dirigentes progresistas.

No obstante, Díaz ha evitado suscribir la propuesta de Gabriel Rufián, alegando que "esto no va del cómo, sino del qué vamos a hacer por el país". A su entender, "la esperanza tiene que ver con proyectos que sean creíbles, con cosas de verdad", frente a "una emergencia democrática de este nivel". "Vox es hoy un problema, igual que lo son Trump, Meloni, las fuerzas reaccionarias y del odio, para el conjunto de la democracia", ha alertado. A la vista de los resultados de las elecciones aragonesas, ha denunciado que "la estrategia que está siguiendo el PP no es otra que alimentar a Vox". Por ello, ha emplazado a Feijóo a "repensar su estrategia", porque se ha convertido en "la maquinaria de engorde de Vox".

Sí a un frente de izquierdas, no a los "hiperliderazgos"

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, también se ha mostrado a favor de la propuesta lanzada por Rufián de cara a las próximas elecciones generales. En este sentido, Hernández ha defendido que es necesario "ponerle freno a la extrema derecha". No obstante, ha mostrado su rechazo a los proyectos políticos basados en los "hiperliderazgos". En ese sentido, y tal y como ha defendido Díaz, ha pedido que ese hipotético bloque de izquierdas esté basado en un programa "para avanzar en la construcción de una herramienta que sea capaz de ponerle freno a la extrema derecha".

