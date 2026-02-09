'Esbafar', 'empentón' o 'encalillado': los términos aragoneses que definen los resultados electorales del 8F

Los detalles Los comicios celebrados en Aragón han dejado diferentes situaciones en cada una de las formaciones políticas. Unas que se pueden definir con el 'aragonario', como explicar la pequeña bajada del PP o el batacazo del PSOE.

El Partido Popular ganó las elecciones en Aragón, pero ahora depende más de Vox, ya que perdió dos escaños. Aunque lo presentan como una victoria, esta pérdida reduce su capacidad de negociación y muestra su dificultad para desvincularse de la ultraderecha. El PSOE sufrió un descalabro, quedando con 18 escaños, su mínimo histórico, tras ser superado por Vox en varios feudos. Vox duplicó su representación, complicando la investidura de Azcón. La Chunta Aragonesista también duplicó su presencia, liderando la izquierda alternativa. Mientras, Teruel Existe y Sumar mantienen representación, pero Podemos y el Partido Aragonés perdieron sus escaños.

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Aragón, pero a costa de depender más de Vox. Los de Jorge Azcón han sido los más votados, aunque al mismo tiempo han perdido dos escaños por el camino. Y eso, en el 'aragonario', se define como 'esbafar'.

Esbafar significa perder gas. Ellos lo venden como gran victoria pero lo cierto es que con esos dos escaños menos pierden fuerza y por tanto capacidad para negociar y demuestran una vez más que, ni radicalizándose dan con la fórmula para desvincularse de la ultraderecha.

Respecto al descalabro del PSOE, un aragonés diría que se les han 'encalillado' las elecciones, es decir, que se les han atragantado. Porque después de sacrificar a su portavoz en Moncloa, han visto como Pilar Alegría era superada incluso en grandes feudos por Vox y dejaba a los socialistas con 18 escaños, su mínimo histórico que ya firmó en 2015.

Para describir el ascenso de Vox, el aragonés puede decir que ha sido un buen 'empentón', un empujón que les ha llevado a duplicar su representación (de 7 a 14) y que vaticina una complicada investidura a Azcón porque no van a aflojar la cuerda.

La Chunta Aragonesista también ha multiplicado por dos su representación, así que ellos podrán mostrarse 'rufos' (orgullosos) de ser los únicos capaces de liderar la izquierda alternativa.

'Chiparse' (mojarse con la lluvia) es el término que puede definir lo que les ha pasado a Teruel Existe y Sumar que, aunque deteriorados, resisten con representación en las Cortes de Aragón. En cambio, para Podemos y el Partido Aragonés, que han perdido sus escaños, los resultados han acabado siendo un 'chandrío' (un desastre).

