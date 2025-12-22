Maíllo (IU), tras las elecciones en Extremadura: "Es momento de pasar del manual de resistencia al manual de acción"

En Al Rojo Vivo, el coordinador federal de Izquierda Unida defiende que la mejor respuesta al auge de la extrema derecha es una "agenda social ambiciosa", con políticas ofensivas en vivienda y en el coste de la cesta de la compra.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha analizado en Al Rojo Vivo los resultados de las elecciones en Extremadura, que han supuesto un castigo al PSOE y la victoria del Partido Popular, aunque lejos del escenario que esperaba María Guardiola.

Ante este panorama, el diagnóstico de Maíllo apunta a la necesidad de redefinir la estrategia política: "Creemos que hay que construir un frente amplio actualizado y adecuado al momento político. Lo que realmente se va a jugar en las elecciones de 2026 es Andalucía, que siempre es determinante como termómetro electoral, y no Cataluña".

En clave de autocrítica, Maíllo es contundente respecto a la inacción del Gobierno y a las tensiones con sus socios: "La caída en Extremadura ha sido muy fuerte y deja una lección clara: el inmovilismo no sirve. Tampoco sirve enarbolar el 'que viene la derecha' como una consigna abstracta que no se traduce en políticas concretas".

A su juicio, la mejor respuesta al auge de la extrema derecha pasa por una agenda social ofensiva: "Si de esta sacudida sacamos la lección de que la mejor forma de combatir a la extrema derecha es impulsar políticas sociales ambiciosas —especialmente en vivienda y en la cesta de la compra— que reflejen que hay un Gobierno que protege a los sectores más vulnerables, estaremos en el camino correcto".

Maíllo resume el giro que reclama con una consigna clara: "Hay que pasar del manual de resistencia al manual de acción". Y añade: "Ahí es donde debe estar Izquierda Unida y el espacio de la izquierda alternativa: en los problemas reales, con capacidad de intervenir y resolverlos. Esa es la mejor forma de combatir a la extrema derecha y la mejor respuesta política al inmovilismo, que solo conduce a una espiral de decadencia".

El coordinador federal también se ha referido a la pérdida del miedo social a la ultraderecha y ha señalado directamente al Partido Popular: "Quien alimenta a Vox es el PP, que ha hecho un pan como unas tortas: convocas elecciones para lograr la mayoría absoluta, no la consigues ni te acercas a ella y, además, dopas a tu extrema derecha".

Finalmente, citando a sus compañeros en Extremadura, Maíllo subraya que el resultado no se explica tanto por un trasvase masivo hacia Vox como por la desmovilización socialista: "Más que una transferencia directa a Vox, el PSOE ha perdido sobre todo porque se han quedado en su casa la mitad de sus votantes, mientras que el PP incluso ha perdido alrededor de 10.000 votos".

