Insultar a Pedro Sánchez como método de injerencia política: la táctica que Musk ha seguido antes en Alemania o Reino Unido

Elon Musk ha estado insultando a Pedro Sánchez en X, llamándolo "tirano" y "traidor", y compartiendo publicaciones que califican al Gobierno de España como una "mafia". Esta conducta forma parte de una estrategia habitual del magnate para interferir en países europeos, como lo hizo en Alemania, apoyando a la extrema derecha antes de las elecciones de 2025, y en el Reino Unido, vinculando al primer ministro Keir Starmer a un caso de explotación sexual. También intervino en Italia criticando a jueces. Aunque Musk podría enfrentar consecuencias según el reglamento de Servicios Digitales, demostrar su falta de neutralidad y su impacto en procesos electorales es complicado.

Es el primer paso de una estrategia ya habitual en el magnate para interferir en países europeos.

A él se ha unido este miércoles el fundador de Telegram, Pavel Durov, que ha instado a los españoles a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que Sánchez haya anunciado que España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Entre las medidas estará también la persecución a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales". Justamente la decisión del presidente del Gobierno de regularizar a medio millón de inmigrantes es la que ha desatado el enfrentamiento con Musk.

Los objetivos de Musk en Europa

No obstante, España no es el único país en el punto de mira de Musk. El multimillonario ha llevado a cabo actuaciones similares en países como Reino Unido, Alemania o Italia a través de su red social.

Concretamente, todo empezó con su apoyo a la extrema derecha alemana un mes antes de las elecciones de 2025. Publicó un tuit que dio la vuelta al mundo y que rezaba: "Solo AfD —el partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania— puede salvar a Alemania".

No le pareció suficiente y escribió una columna de opinión. Para terminar de rematarlo, invitó a la candidata ultraderechista Alice Weidel a una charla en directo por X, algo que no hizo con ningún otro candidato.

El actual canciller, Olaf Scholz, criticó el comportamiento de Musk, que le respondió llamándole "tonto incompetente".

El siguiente objetivo del propietario de Tesla fue el primer ministro británico Keir Starmer, a quien Musk vinculó a un caso de explotación sexual. El 'Financial Times' incluso publicó que multimillonario mantuvo conversaciones privadas con sus aliados sobre la posibilidad de destituir a Starmer antes de las elecciones de 2024.

Previamente, también había intervenido en la política italiana. Después de que los jueces no permitiesen a Giorgia Meloni deportar migrantes a Albania, Musk dijo que esos jueces "tienen que irse". Además, empezó a publicar estadísticas sobre la criminalidad en Noruega y España.

¿Puede enfrentar consecuencias?

Más allá de ser meras opiniones, hay que tener en cuenta que Musk es el dueño de X, donde se dedica a hacer esta clase de publicaciones y acusaciones. Sin embargo, es complicado que pueda enfrentar algún tipo de repercusión.

Aunque existe el reglamento de Servicios Digitales que condena la injerencia en los procesos políticos por parte de plataformas con más de 45 millones de usuarios, habría que demostrar que la falta de neutralidad de Musk y de su red tiene un efecto en un proceso electoral, una tarea muy complicada.

En caso de probarse, podría afrontar multas de hasta el 6% del volumen de negocio y hasta suspender el acceso a la red temporalmente, en el caso más extremo.

Ante esta situación, Francia ha abierto una investigación penal contra X por presunto abuso del algoritmo, extracción fraudulenta de datos y complicidad en la difusión de contenidos ilícitos (incluidos deepfakes sexuales y negacionismo del Holocausto). La Fiscalía francesa ha citado a Musk en abril para una "entrevista voluntaria" a este respecto.

