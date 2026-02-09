"Me la refanfinfla": Ferreras responde a Elisenda Alemany tras decir que "tiene ganas de que ERC se presente en Madrid"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, analiza la nueva propuesta de Rufían y contesta a unas palabras de una de las portavoces de ERC, Elisenda Alemany, que le señala directamente. En el vídeo, todos los detalles.

De manaera clara, el líder de Izquierda Unida ha tirado por tierra la idea de Gabriel Rufían de hacer un frente común de izquierdas, para las elecciones generales, que frene al auge de la ultraderecha de Vox. "La gente está cansada de las telenovelas de la izquierda", ha dicho Antonio Maillo; declaraciones que podemos ver en este video.

laSexta daba este sábado la exclusiva de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, iba a empezar una serie de actos con líderes de la izquierda (entre ellos, Emilio Delgado y Oskar Matute) y así lo sigue defendiendo este lunes en sus redes sociales: "Yo solo voy a hablar con quien me llame para hablar de lo que hay", ha dicho Rufían.

El lío a la izquierda del PSOE una vez más está asegurado, más aún después de que las elecciones de Aragón dejasen, al lado de la izquierda, un claro ganador: Chunta Aragonesista, que consiguió duplicar los 3 escaños que ya tenían. Por su parte, la coalición de IU-Sumar solo consiguió un diputado y Podemos se quedó fuera.

Ahora bien, como dice Antonio García Ferreras, "acabo de escuchar a Mónica García (Más Madrid) diciendo que esto de Emilio Delgado es una cosa a nivel individual; a Bildu diciendo 'nosotros, Euskadi', y a los de ERC les da vueltas la cabeza cuando Rufián ha propuesto esto, que menos mal que es uno de los suyos... Eso sí, [Rufián] tiene el apoyo de Joan Tardà".

"Es verdad que Rufián es una anomalía completamente, porque no es habitual encontrar un político que caiga bien a quien jamás le votaría. Y eso es lo que hace Rufián", señala por su parte la periodista Marta García Aller. Pero Ferreras va más allá: "Lo que no sé, y eso es importante, es si Rufián cae bien a ERC". De hecho, a una de las portavoces del partido, Elisenda Alemany, parece que esta idea de su compañero no le ha hecho muchas gracias.

No lo ha dicho abiertamente, pero no hace más que leer entre líneas. De este modo, Elisenda Alemany ha asegurado en una entrevista que la mejor manera de frenar a la extrema derecha es defender a Cataluña por encima de todo y que Gabriel Rufián puede hacer los actos que estime oportunos, porque es un monstruo mediático. Pero que en cualquier caso, "por mucho que se empeñe Ferreras", ERC se presenta en Cataluña, no en Madrid.

Nuestro presentador de Al Rojo Vivo recoge el guante enseguida a las palabras de Elisenda Alemany [que podemos ver en este vídeo] y le contesta de forma más que clara: "Lo voy a decir con términos que se pueden escuchar: a mí me la refanfinfla, a mí me trae absolutamente al pairo si quiere o no montar un movimiento que incomoda a la cúpula de ERC. Ahora que lo vamos a contar, le guste o no a Elisenda Lemoine o Junqueras, no tengan ninguna duda".

En el vídeo podemos ver también los análisis de los periodistas Carlos Segovia, Marta García Aller y nuestra periodista parlamentaria, de laSexta, María Llapart.

