¿Inventó Franco la Seguridad Social? El catedrático en Historia Fernando Hernández aclara este bulo

Una de las afirmaciones más frecuentes sobre el Caudillo es que fue el inventor de la Seguridad Social. Un hecho que se repite, de manera frecuente, en muchos vídeos publicados en redes sociales por gente joven que persiguen ensalzar la figura de Franco.

La dictadura aprovechó el cine como una manera de mostrar una realidad idealizada gracias a la labor de Francisco Franco. En el NO-DO se podía ver al Caudillo inaugurando hospitales o colegios.

Y, aunque pueda parecer algo lejano, hoy en día esa manera de ensalzar la figura del Caudillo se repite en las redes sociales donde gente joven alaba al dictador afirmando, por ejemplo, que "hay cosas que si no fuese por Franco hoy no serían como son".

Según el CIS, hoy uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 20 años creen que la dictadura fue buena. Fernando Hernández Sánchez señala que existe "una especie de guerrilla digital destinado a colocar este tipo de mercancía ideológica averiada que hace que las nuevas generaciones puedan percibir que la dictadura fue algo anecdótico".

Así, usuarios con cientos de miles de seguidores cuentan cosas como que Franco creo la Seguridad Social. El doctor en Historia Contemporánea desmiente este bulo, señalando que la Seguridad Social no fue inventada por Franco, sino que "los primeros sistemas de previsión social nacen a comienzo de siglo XX, 1902, 1909, 1919 y 1933". En estas fechas, como explica, se implantaron "los sistemas de previsión y del seguro obrero, de paro obrero y luego de una ley de bases que estaba impulsada por Largo Caballero como ministro de trabajo".

Hernández expone que, además, durante la dictadura "nunca se alcanzó el sistema de cobertura universal de seguridad social". El doctor en Historia indica que cotizaban y recibían percepciones los trabajadores, pero los contribuyentes "no recibían ningún tipo de asistencia, ni contributiva, ni pensión, ni sanitaria".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Españoles, Franco ha vuelto' en atresplayer.