La batalla de los lobbies tecnológicos contra los países que buscan regular las redes sociales: los casos de Australia, Colombia y EEUU

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Gobierno presentará una medida para prohibir el acceso a plataformas a los menores de 16 años en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez propone prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, responsabilizando a las plataformas de verificar la edad. La medida también busca asegurar que los algoritmos no sean manipulados y rastrear el odio en línea. Sin embargo, se anticipa que las tecnológicas reaccionarán, como ha sucedido en otros países. En Australia, Meta advirtió sobre posibles efectos adversos, mientras Reddit llevó el caso al Tribunal Supremo por considerarlo inconstitucional. En Estados Unidos, el lobby NetChoice ha tenido victorias y derrotas en su lucha contra restricciones. En Colombia, la presión de los lobbies evitó la regulación de contenidos digitales para menores.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, de cuya verificacion se encargarían las plataformas, con un sistema que funcione de verdad. Además, la medida contempla que se establecerá por ley que se vigile que los algoritmos no se manipulen, es decir, que no se truque lo que buscamos o nos muestra, pero también que se rastree el odio. Una medida que lleva a preguntar cómo van a reaccionar las tecnologicas.

Una pregunta y una respuesta, porque está que van a dar la batalla, puesto que es lo que están haciendo en otros países frente a quienes quieren limitar las redes a los jóvenes. Tanto que llegan llegan a los tribunales, tal y como ha ocurrido en Australia.

País pionero en tomar esta medida y en el que Meta únicamente advirtió del riesgo de que generara el efecto contrario, que los jóvenes se fueran a otras plataformas con menor regulación aún. Sin embargo, fue Reddit la que finalmente dio el paso de acudir al Tribunal Supremo por considerar que la medida vulneraba derechos fundamentales como la libertad de comunicación política. Una anticonstitucionalidad que está a la espera de resolución judicial.

Respecto a si suelen ganar este tipo de contiendas judiciales, se observan diferencias en función del criterio de los jueces. En Estados Unidos (EEUU), NetChoice -el gran lobby de las plataformas- ha emprendido una ofensiva judicial frente a frente, Estado a Estado, en todo lo relativo menores y redes sociales. Ya sea por la edad de acceso, el control parental o el tipo de contenidos. De hecho, en 2025 han conseguido tres victorias importantes, pero, por ejemplo, en Mississippi el tribunal no les dio la razón.

Ante ello, el lobby centralizó la demanda de tres gigantes de las tecnológicas que llevaron a los tribunales la ley del Estado de Utah que limita un horario para el uso de menores de las redes sociales. En concreto, bajo este paraguas se encuentran Elon Musk, Mark Zuckerberg y Shou Zi Chew, de los cuales algunos están imersos estas semanas en un juicio importante por presunta adicción juvenil a las redes sociales, cuya resolución delimitará la responsabilidad de las tecnológicas sobre el contenido publicado.

No obstante, se sabe de casos en los que la presión de los lobbies ha funcionado sin llegar a los tribunales como es el de Colombia, donde se intentó reformar la Ley de Salud Mental, controlando, entre otras cosas, la responsabilidad sobre los contenidos digitales para menores.

Para evitarlo, representantes de esos lobbies tecnológicos pusieron en marcha una campaña de viajes, contactos y reuniones con los congresistas alertando de las consecuencias sobre ellas de las sanciones y una regulación que controlaría un organismo público. Finalmente, consiguieron su objetivo y se eliminó ese artículo de la ley para que sean las propias plataformas quienes autorregulen su contenido sin sanciones en caso de incumplimiento.

