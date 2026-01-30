La regularización de migrantes, el pistoletazo de salida a la carrera de la xenofobia con la Asociación Alfonso I, Núcleo Nacional o la Falange como competidores

El contexto El anuncio de la medida esta semana ha provocado que tanto desde la política con Vox y Partido Popular (PP) liderando las críticas como desde la Iglesia hayan llegado críticas de dudosa moralidad.

El anuncio de la regularización de inmigrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha desatado críticas desde Vox, el Partido Popular y la Iglesia, quienes han iniciado una campaña de xenofobia. Mientras los políticos alegan falsas alteraciones del censo electoral, grupos ultras como Remigración y Reconquista, junto con la Asociación Alfonso I, promueven la expulsión masiva de inmigrantes. Inspirados por movimientos similares en Italia, buscan adeptos sembrando el miedo y difundiendo teorías de suplantación cultural. Otros grupos, como Núcleo Nacional y la Falange, incitan a la acción en las calles, promoviendo mensajes xenófobos y supremacistas.

Todo un campeonato por ver quién es menos tolerante al que no han dudado en unirse todos los ultras. Entre ellos Remigración y Reconquista, que se presenta este fin de semana en Santander de la mano de la Asociación Alfonso I, un grupo xenófobo con varias delegaciones en España. Precisamente, Remigración y Reconquista es el primer intento de unir bajo el mismo paraguas a aquellos grupos que reivindican la expulsiones masivas.

Una idea, no obstante, adoptada de Italia De hecho, ha habido intercambios entre ambos países como la visita del líder de la organización ultra, cuyas propuestas se han colado este mismo viernes en su Parlamento de la mano de un diputado de la Lega de Salvini. Eso sí, la oposición ha boicoteado el su comparecencia en la sala de prensa entonando el 'Bella Ciao'.

Por su parte, la Asociación Alfonso I intenta captar adeptos en España, de una forma escalofriante: sembrando el pánico en las mujeres. Por ejemplo, han denunciado que dos niñas británicas tuvieron que enfrentarse con armas blancas a su agresor sexual paquistaní, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas.

Estos dos grupos, sin embargo, no son los únicos que se han sumado a esa teoría de la suplantación identitaria de Europa. Se trata de Núcleo Nacional, uno de los principales grupos neonazis español, cuya portavoz, Isabel Peralta, alienta de forma directa la revolución en las calles: "Salir a la calle, manifestarse y hacer que prenda si es necesario porque es lo que se merecen", decía en un vídeo en redes sociales.

Un llamamiento a la calle que tienen en común la Falange, cuyos miembros extienden la idea de que los inmigrantes acabarán suplantando nuestra religión, nuestras tradiciones y nuestra cultura. En definitiva, toda una serie de mensajes xenófobos y supremacistas que estos grupos tienen como línea de vida que han logrado colar con el anuncio de la regularización.

