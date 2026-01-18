El Vaticano confirma que intentó cerrar un acuerdo para asilar a Maduro: "Siempre apoyamos una solución pacífica"

¿Qué ha dicho? El secretario de Estado, Pietro Parolin, ha reconocido que la Santa Sede trató de mediar en busca de una "evitar cualquier derramamiento de sangre", pero explica que no se pudo llegar a un acuerdo sin dar más detalles.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha confirmado que la Santa Sede intentó conseguir asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según 'The Washington Post', Parolin organizó una reunión con el embajador estadounidense en el Vaticano para discutir los planes de Washington en Venezuela y propuso colaborar en la salida de Maduro hacia Moscú, aunque el acuerdo no se concretó. Parolin señaló que el objetivo era evitar derramamiento de sangre y encontrar una solución pacífica, pero se enfrentaron a una situación ya establecida. Expresó preocupación por la incertidumbre en Venezuela y abogó por la democratización y recuperación económica del país.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha confirmado las informaciones de que la Santa Sede trabajó para conseguir asilo para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Rusia.

El pasado 9 de enero, 'The Washington Post' publicaba que el cardenal, número dos de León XIV, el primer papa estadounidense, organizó una reunión de urgencia con el embajador estadounidense en el Vaticano. Un encuentro para exigir claridad sobre los planes de Washington en el país latinoamericano y en el que ofreció como alternativa colaborar en una salida de Maduro rumbo Moscú. No obstante, el acuerdo no fructificó.

Ya este sábado, Parolin ha confirmado que trabajaron en una solución "que evitara cualquier derramamiento de sangre, también un acuerdo con (Nicolás) Maduro y otros representantes del régimen, pero esto no fue posible".

"Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos", ha dicho Parolin en referencia al mencionado artículo. "Siempre apoyamos una solución pacífica, pero también nosotros nos hemos encontrado ante un hecho consumado, ante una situación de hecho", ha añadido.

Además, ha apuntado que la situación en el país "es de gran incertidumbre" tras la intervención militar estadounidense, aunque ha deseado que "evolucione hacia la estabilidad, hacia una recuperación económica porque la situación es muy precaria, la gente sufre": "Es necesaria una democratización del país".

