Una playlist para Mazón: el año de mentiras cantado por Rosalía, Hombres G o Julio Iglesias

Los detalles Desde 'La Perla' hasta 'La carretera', pasando por 'Teléfono' y 'Devuélveme a mi chica', cada momento del último año del president de la Generalitat en funciones tiene su banda sonora: excusas inventadas, retrasos y medias verdades que nadie se cree.

Y no se puede ser más torpe. Carlos Mazón ha elegido 'La Perla', de Rosalía, para mostrar en redes su última reunión del Consell. Sí, 'La Perla', la canción que describe a alguien como: ladrón de paz, medalla olímpica al más cabrón, decepción local, rompecorazones nacional, terrorista emocional, el mayor desastre mundial del que nadie se fía, rey de la 13-14, el que miente más que habla y un monumento a la deshonestidad.

Tanto que, sigue la canción, siempre se autoinvita y luego dice que no fue él. Esa ha sido la canción que Mazón ha elegido para despedirse… aunque luego lo ha borrado. Pero sus mentiras y su historia se completan con más temas. Y esta es su playlist del año, versión política:

El jersey amarillo y la tarde que nadie olvida

Aquella tarde trágica, Mazón no estaba solo. Lo acompañaba Maribel Vilaplana, que lo vio cambiarse de ropa antes de acudir al Cecopi. Sí, terminó con un jersey amarillo, el mismo que lució mientras acompañaba a la periodista hasta el parking… y guardaba el móvil en la mochila. Paloma San Basilio lo resumiría en 'Juntos': "Un día entre dos, parece mucho más que un día..."

Pero la realidad se parecía más a Hombres G: "Todo se nubla a mi alrededor, ella se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo..."

Excusas ridículas

Mazón ni se molestó en enterarse de la emergencia que podía arruinarle la tarde. Su excusa oficial: llovía en Valencia y había tráfico. Sí, como si eso explicara todo. Julio Iglesias en 'La carretera' lo resumiría perfecto: "Llueve y está mojada la carretera, ¡qué largo es el camino! Kilómetros pasando, pensando en ella..."

En realidad, estuvo ausente, no cogió el teléfono, aunque él dice que estuvo "conectado e informado en todo momento". Vamos, la versión política de 'Teléfono', de Aitana: "Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte..."

Y mientras Mazón juega a hacerse el ocupado, Vilaplana, que lo acompañaba y respaldó su versión ante la jueza, podría enfrentarse a hasta tres años de cárcel y multa por falso testimonio. Mazón, aforado, se ratificó ante la comisión de investigación, arriesgando un año de prisión y multa por el mismo delito.

La playlist de la torpeza

Si el año de Mazón fuera un disco, incluiría:

Paloma San Basilio – 'Juntos' : porque siempre parece acompañado… aunque solo sea de sus excusas.

: porque siempre parece acompañado… aunque solo sea de sus excusas. Hombres G – 'Devuélveme a mi chica' : el jersey amarillo , símbolo de su torpeza épica.

: el , símbolo de su torpeza épica. Aitana – 'Teléfono' : dejar el móvil, estrategia de gobierno.

: dejar el móvil, estrategia de gobierno. Julio Iglesias – 'La carretera' : kilómetros de mentiras y retrasos.

: kilómetros de mentiras y retrasos. Rosalía – 'La Perla': definición perfecta de su último año: una perla, sí… pero de cuidado.

