Mazón usa la canción-rapapolvo 'La Perla' de Rosalía en un vídeo de su equipo de Gobierno: "Miente más que habla. Medalla de oro al más cabrón"

Carlos Mazón preside este miércoles su último pleno del Consell como president de la Generalitat Valenciana, y ni siquiera en su último día ha evitado hacer un nuevo ridículo. El dirigente 'popular' ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo resumen de su jornada y lo ha acompañado con la canción 'La Perla', de Rosalía.

Una canción que está repleta de reproches y acusaciones que bien podrían definir sus mentiras y excusas para esconder qué sucedió durante la famosa comida de El Ventorro el 29 de octubre de 2024 mientras la DANA arrasaba Valencia.

"Rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho 'cuidao'. El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo y ya después, ¿lo demás qué más dará?", reza el fragmento seleccionado por Mazón.

Además, la canción de Rosalía incluye acusaciones como "miente más que habla" o "medalla de oro al más cabrón", lo que ha causado un enorme revuelo en las redes sociales, que se han llenado de críticas y memes comparando estas palabras de la cantante catalana con su indigna actuación y sus cambios de versiones sobre su actuación durante la DANA.

A raíz de la lluvia de críticas, Mazón ha borrado el vídeo y lo ha vuelto a subir con la canción 'Divinize', también de Rosalía. Sin embargo, la letra (en inglés) de esta canción tampoco deja en buen lugar al todavía jefe del Consell.

"Fruta roja y redonda, ¿quién la adivina? Obviamente es la manzana que está prohibida. Este fantasma está vivo, más vivo que nunca", dice Rosalía en esta segunda canción.

