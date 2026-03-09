Mojtaba Jamenei se convierte en el nuevo objetivo de EEUU, Israel... y los clérigos más radicales de Irán

¿Por qué es importante? Una vez elegido como el sucesor de su padre como ayatolá supremo de Irán las amenazas sobre él crecen, mientras que cada vez hay menos lugares para protegerlo.

La Asamblea de Expertos de Irán ha designado a Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder, como nuevo ayatolá, consolidando una dinastía. Aunque su imagen ya aparece en carteles, poco se sabe de él públicamente. Mojtaba es considerado más radical que su padre y ha sido señalado como objetivo por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su elección cumple el deseo de su padre de desafiar a Estados Unidos, y ahora está en el punto de mira de Israel y EE.UU. La Guardia Revolucionaria, que controla gran parte de la economía iraní, es responsable de su seguridad, a pesar de la oposición de algunos clérigos. Sin embargo, la tarea es compleja, ya que Israel ha destruido búnkeres subterráneos en Teherán, dejando pocos refugios seguros.

La Asamblea de Expertos iraníes ya ha elegido nuevo ayatolá, quien ya ha convertido el regimen iraní en dinastía al ser el hijo de Jamenei. Su imagen ya está en grandes carteles por las calles, pese a que apenas hay fotos suyas, como tampoco discursos ni entrevistas ni propiedades declaradas a su nombre. Lo que sí aseguran sobre él es que es más radical que su padre y que no gusta nada al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien ya lo ha posicionado como su objetivo.

Y es que el nombramiento de Mojtaba Jamenei supone un reto para el republicano, pues lo que viene a decir el régimen iraní con él es un "aquí seguimos y esto es nuestro". De hecho, la elección de Mojtaba cumple con el deseo de su padre, quien pidió que si le mataban su sucesor debería ser alguien que enfadase mucho a EEUU.

Algo que ha logrado, pues Mojtaba pasa estar en el punto de mira de Israel y EEUU, igual que lo estaba su padre con el que acabaron tras un fuerte bombardeo. Precisamente, es el lanzamiento de drones y misiles el método elegido por EEUU cuando quieren terminar con líderes enemigos.

Un ejemplo de ello es el caso de uno de los arquitectos del 11-S Al-Zawahiri, quien salió a tomar el aire al balcón y un dron le disparó. Al-Awlaki acusado de reclutar y radicalizar terroristas, murió al recibir un impacto de un misil lanzado desde un dron cuando viajaba en su coche. Igual que Soleimani al que le lanzaron un misil cuando viajaba en coche tras bajarse de un avión.

No obstante, para matar a Osama Bin Laden EEUU tuvo que emplear a un comando de élite de los Navy Seal en la operación 'Lanza de Neptuno', en cuyo marco acudieron al escondite del que era líder de Al Qaeda, asaltaron su casa y le dispararon terminando así con su vida.

Ahora, la seguridad de Mojtaba corre a cargo de la Guardia Revolucionaria. Se trata de un cuerpo que no solo se encarga de cuestiones militares, sino que también controla el poder económico, la energía y la construcción. De hecho, su peso en la economía del país es cada vez mayor, pues si hace una década controlaban el 10% de la economía iraní, a día de hoy rondan el 70%. Es gente dispuesta a luchar hasta las úlitmas consecuencias por el régimen, porque si Irán cae, ellos perderían mucho dinero; y lo peor, no tendrían dónde ir.

Precisamente, son ellos quienes han decidido que el hijo de Jamenei fuese su sucesor, pese al enfado de los clérigos con el nombramiento, ya que Mojtaba no tenía rango para ocupar ese puesto. De esta manera, Mojtaba está en manos de la Guardia Revolucionaria para que le protejan de Israel, EEUU e, incluso, de los clérigos más radicales.

Eso sí, es una tarea que se presenta difícil, ya que cada vez quedan menos lugares donde esconderle, después de que Israel destruyese el pasado viernes el búnker subterráneo que unía varias calles de Teherán. En este sentido, se asegura era el centro de mando del régimen iraní y uno de los pocos lugares seguros que quedaban.

