Israel ataca el búnker militar subterráneo del exlíder iraní Jamenei en "en el corazón de Teherán"

El Ejército israelí ha informado que sus fuerzas aéreas han bombardeado un búnker subterráneo en el corazón de Teherán, que pertenecía al exlíder del régimen iraní, Ali Jamenei. Según un comunicado militar, las Fuerzas de Defensa de Israel desmantelaron el búnker ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen iraní. La operación fue llevada a cabo por 50 aviones de combate guiados por inteligencia precisa. Este búnker estaba destinado a ser utilizado como centro de mando seguro por el líder supremo iraní. Israel ha confirmado que Jamenei murió durante los bombardeos, lo que ha desatado un conflicto regional.

El Ejército israelí ha dicho este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon "en el corazón de Teherán" el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Jamenei.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jamenei, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní", recoge un comunicado castrense.

El Ejército israelí también detalla que la operación la llevaron a cabo 50 aviones de combate de la fuerza área guiados por "inteligencia precisa" para atacar el búnker de Jamenei en la capital iraní.

"El búnker militar subterráneo, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el líder supremo del régimen iraní como centro de mando seguro de emergencia", agrega.

Israel mató a Jamenei durante los bombardeos que lanzó sobre Irán el sábado, 28 de febrero, junto a Estados Unidos, dando inicio a una guerra que se ha extendido por la región y que va camino de cumplir una semana.

