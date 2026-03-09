Los precios suben y los gobiernos caen en popularidad: la guerra en Irán provoca un encarecimiento general que debilita la política

Las cifras Este lunes ya se ha pasado la barrera de los 100 dólares el barril de brent, lo que quiere decir que la cosa se pone realmente fea en Asía, en Europa y también en EEUU, donde el precio de la gasolina ha subido 50 centavos en la última semana y el diésel 80.

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha provocado que suban los precios, y ya se siente en los bolsillos. Ya se pagan 30 céntimos más por el diésel y 15 más por la gasolina. El gas tiene ya una subida del 20% , que supondrá de media una factura de la luz 20 euros más cara. Esto repercutirá en el transporte y en los productos, sobre todo en los frescos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha avisado: hay que prepararse para "lo impensable". De momento, el Gobierno no prevé tomar medidas, aunque el PP lo pide. ¿Pero hasta donde puede llegar la crisis?

Este lunes ya se ha pasado esa barrera de los 100 dólares el barril de brent, lo que quiere decir que la cosa se pone realmente fea. En Asía, en Europa y también en Estados Unidos. De hecho, allí el precio de la gasolina ha subido 50 centavos en la última semana y el diésel 80. La gente se ha enfadado antes estas subidas y Trump les ha dicho que es "es un pequeño error que han cometido y que van a tener que pagarlo".

Y ya lo están pagando. En total, son 122 millones de dólares diarios más por el combustible que hace una semana. Los estadounidenses, además, tienen una dependencia muy grande del coche y no perdonan las subidas de precio en la gasolina. De hecho, las subidas en el precio de la gasolina ha llegado a tambalear Gobiernos en EEUU.

Durante el Gobierno de Biden, la invasión rusa de Ucrania provocó un alza de precios. El entonces presidente tuvo que intervenir y liberar reservas y aún así su Gobierno estuvo en la cuerda floja. Lo mismo le pasó a Jimmy Carter a finales de los 70 y a George Bush. Los votantes estadounidenses suelen culpar al presidente aunque no controle directamente el precio del petróleo, aunque en este caso ha sido el propio Trump quien empezó la guerra.

En Europa, los que menos pueden aguantar estas subidas de precio son Italia, Alemania y Reino Unido, ya que son los que tienen mayor dependencia del gas y del petróleo importados, aunque ya lo está sufriendo toda la eurozona.

Fuera de Europa, Corea del Sur, Filipinas, Japón y China lo van a pasar mal, ya que es un problema global. De ahí que los ministros del G7 hayan dicho este lunes que estarían dispuestos a liberar reservas de petróleo de emergencia.

