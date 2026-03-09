"Representa a su ámbito"
Rueda se desmarca de la postura de Ayuso con Trump y asegura que "no representa" al resto del PP
¿Qué ha dicho? El presidente gallego ha afirmado que no cree que se esté haciendo "seguidismo" del presidente estadounidense dentro de su partido y que "lo que hagan personas concretas tendrá que responder cada persona concreta".
Resumen IA supervisado
Dentro del Partido Popular (PP) hay discrepancias respecto a la postura de Isabel Díaz Ayuso con Donald Trump. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, se ha desmarcado de Ayuso, afirmando que su posición "no representa" a todo el partido. Rueda sostiene que el PP actúa "con responsabilidad" y sin demagogias en temas como la guerra en Oriente Medio y las relaciones con EE.UU. Criticó las amenazas de Trump a España, calificándolas de "bravuconada". Además, enfatizó que el PP no sigue a Trump y que cada miembro debe responder por sus acciones individuales, subrayando que el partido no apoya posturas demagógicas.
* Resumen supervisado por periodistas.
No todo el mundo dentro del Partido Popular respalda la postura de Isabel Díaz Ayuso con Donald Trump. De hecho, Alfonso Rueda ha asegurado que la posición que tiene la madrileña "no representa" la de todo el partido y tiene que ser "cada persona concreta" la que tenga que responder a "lo que hagan".
Así se ha desmarcado el presidente de la Xunta de su homóloga madrileña, defendiendo que el PP actúa "con responsabilidad" y "sin incurrir en demagogias" sobre la guerra en Oriente Medio y las relaciones con Estados Unidos. En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha rechazado entrar a opinar sobre el viaje de Ayuso a Estados Unidos.
Lo que sí ha hecho es afirmar que no le gustaron las palabras de Trump en contra de España: "Trump amenazó a España. No me gustó nada, me pareció una bravuconada y creo que no tiene ningún derecho a amenazar así a un país soberano. Y, por tanto, hay muchas cosas de Trump que no me gustan".
"Dicho esto, vuelvo a decir que formamos parte de alianzas. No creo en absoluto que se esté haciendo seguidismo de Trump dentro de mi partido. Se está manteniendo una postura lógica y que hay que mantener en este momento", ha proseguido.
Además, ha recalcado que cuando le preguntan por la postura del PP, él habla "por los órganos que nos representan a todos": "Y vuelvo a decirlo, no creo que ese seguidismo se esté produciendo en absoluto. Se está actuando con responsabilidad y sin incurrir en demagogias como creo que sinceramente que está haciendo el presidente del Gobierno".
Eso sí, Rueda ha afirmado que "lo que hagan personas concretas tendrá que responder cada persona concreta": "De manera que tendría mucho sentido ensuciar lo que hagan personas determinadas que no nos representan a todos. Representan o a su ámbito o desde luego no a lo que podamos pensar en el Partido Popular de Galicia".
Para el presidente gallego está claro que nadie "quiere la guerra, por razones humanitarias y por repercusiones económicas", pero España forma parte de una serie de alianzas y "de nada sirve intentar mandar eslóganes como hace Sánchez" ni tampoco "sacralizar a una parte", porque las dos "tienen muchas cosas malas", ni que Irán "nos felicite por nuestras postura no creo que sea positivo".
