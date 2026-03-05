El precio de la guerra: cuánto le está costando a Estados Unidos la ofensiva en Irán

El contexto Según estimaciones iniciales del Pentágono, esta operación está costando casi 5.600 millones de dólares hasta la fecha, lo que equivale a 11.500 dólares por segundo o mil millones diarios.

La ofensiva de Estados Unidos en Irán, iniciada tras bombardeos en Teherán en colaboración con Israel, enfrenta desafíos estratégicos y geopolíticos, además de tener un impacto económico significativo. Según el Pentágono y medios como 'The Atlantic', el costo asciende a 5.600 millones de dólares, lo que equivale a 11.500 dólares por segundo. El USS Gerald R. Ford, un portaaviones clave, cuesta 11,4 millones diarios en operación. Tres cazas F-15, valorados en 90 millones cada uno, han sido derribados. Antes de la ofensiva, la movilización costó 630 millones. Consultores prevén que el conflicto podría costar entre 50 mil y 210 mil millones de dólares, generando debate sobre el impacto económico de estas operaciones.

La ofensiva estadounidense en Irán, que comenzó este sábado tras los múltiples bombardeos en Teherán en coordinación con Israel, no solo enfrenta retos estratégicos y geopolíticos, sino que también tiene un impacto directo en el bolsillo de los norteamericanos.

Según estimaciones iniciales del Pentágono y reportes de medios como 'The Atlantic', esta operación está costando a Estados Unidoscasi 5.600 millones de dólares hasta la fecha, lo que equivale a 11.500 dólares por segundo o mil millones diarios.

De hecho, se ha creado una página web en la que se puede seguir en tiempo real el cálculo de este conflicto bélico, que comenzó a acentuarse con las múltiples huelgas en territorio iraní.

Un ejemplo claro es el USS Gerald R. Ford, el principal portaaviones de Estados Unidos. Solo mantenerlo operativo en el mar supone un gasto aproximado de 11,4 millones de dólares diarios, según 'Bloomberg'.

A esto se suman los costes de los equipos y aeronaves involucrados: Estados Unidos ha perdido ya tres cazas F-15, derribados por error en Kuwait, y cada uno de estos jets cuesta 90 millones de dólares fabricar, es decir, casi 300 millones eliminados de un plumazo.

Antes de que comenzara la ofensiva, la movilización de recursos representó un desembolso de 630 millones de dólares por parte de las arcas públicas. Desde entonces, según la agencia Anadolu, Estados Unidos pierde diariamente 779 millones de dólares solo en mantenimiento y operaciones de sus fuerzas desplegadas.

Algunos consultores estiman que, si el conflicto se prolonga, el costo total podría oscilar entre 50 mil millones y 210 mil millones de dólares, dependiendo de la duración y la intensidad de las operaciones. Estas cifras explican en parte el creciente debate interno en Estados Unidos sobre el impacto económico de mantener operaciones militares en el extranjero.

