Trump afirma que la guerra en Irán está "prácticamente acabada": "No tienen armada ni fuerza aérea"

Donald Trump ha declarado que la guerra entre Estados Unidos e Irán "está prácticamente terminada", destacando que Washington ha superado las expectativas temporales iniciales. Según Trump, Irán carece de armada, comunicaciones y fuerza aérea. Aunque ha criticado al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, no ha enviado mensajes directos, pero ha insinuado un posible reemplazo. En cuanto al petróleo, Trump no descarta controlar las reservas iraníes, aunque considera prematuro discutirlo. El conflicto ha elevado el precio del petróleo, superando los 119 dólares por barril, afectando tanto al Brent como al West Texas Intermediate.

Tan solo diez días después de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump ha afirmado que cree que la guerra "está prácticamente terminada" y ha celebrado que se han adelantado "mucho" al plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas.

"Creo que la guerra está prácticamente terminada", ha afirmado en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión 'CBS', alegando que "no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar".

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha detallado que Irán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea". "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", ha recalcado.

Sobre el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha reiterado que "creo que han cometido un gran error" pero ha rechazado tener "ningún mensaje para él". No obstante, ha cuestionado el tiempo que permanecerá en el cargo, apuntando que tiene en mente a alguien para reemplazarle.

Cabe recordar que, antes de la elección del hijo de Ali Jamenei, Trump insistió en formar parte de la toma de decisión, como hizo este mismo año con Venezuela. Concretamente, el republicano dijo en una entrevista en 'Axios' que debía "participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela" y que necesitaba "involucrarse personalmente".

Sin embargo, la Asamblea de Expertos de Irán se decantó por Mojtaba Jamenei y lanzó con ello un claro mensaje de desafío al presidente estadounidense.

Pese a todo, durante su intervención en un evento con congresistas republicanos en el Club de Golf en Doral posterior a la entrevista en la 'CBS', ha sido mucho más duro con la República Islámica y ha asegurado que las fuerzas estadounidenses "no se detendrán" hasta que Irán esté "totalmente y decisivamente derrotado".

"Estamos contando los minutos hasta que todos se vayan. Había líderes y ya no están. Entonces hubo nuevos líderes y ya no están, y nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser dirigentes del país y no nos detendremos hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado", ha clamado en Miami.

Control del petróleo

En lo relativo al comercio de petróleo, cuyo precio se ha disparado en los últimos días por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, el republicano no ha descartado tomar el control de las reservas de petróleo iraníes. "La gente piensa en ello, pero es demasiado pronto para hablar de eso", ha expresado.

Alrededor del 80% de las exportaciones de crudo iraní van a China, el mayor rival geopolítico de China. El precio del barril de petróleo llegó a cotizar esta mañana por encima de 119 dólares tanto en su variedad Brent, de referencia para Europa, como en la referencia estadounidense del West Texas Intermediate (WTI).

El Ministerio de Salud de Irán confirmó que la primera semana de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre el país ha dejado ya al menos 1.200 muertos y más de 10.000 heridos.

