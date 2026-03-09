Investigación
Unos científicos australianos consiguen que unas neuronas humanas implantadas en un ordenador puedan jugar solas a un videojuego
Los detalles Cortical Labs, una compañía australiana, es quien ha colocado 200.000 neuronas humanas en un chip biológico y las ha hecho funcionar a través de impulsos eléctricos para poder jugar a 'Doom'.
Resumen IA supervisado
Científicos de Cortical Labs en Australia han logrado que 200.000 neuronas humanas cultivadas en laboratorio jueguen al videojuego 'Doom' de forma autónoma. Estas neuronas se colocaron en un chip biológico y se comunican mediante impulsos eléctricos, traduciendo cada elemento del juego a su propio lenguaje. Aunque en 2022 ya hicieron que las neuronas jugaran al sencillo 'Pong', 'Doom' representa un desafío mayor por su complejidad. A pesar de que las neuronas aún juegan de manera deficiente, mejoran con cada partida.
* Resumen supervisado por periodistas.
Suena surrealista, pero la ciencia lo ha conseguido. Científicos australianos han logrado que unas neuronas humanas cultivadas en un laboratorio y metidas en un ordenador jueguen solas a un videojuego, 'Doom' y sean las que toman decisiones.
Es lo que han conseguido los trabajadores de Cortical Labs, quienes han colocado 200.000 neuronas humanas vivas en un chip biológico. Para que puedan jugar por sí solas, van traduciendo cada elemento del videojuego a su lenguaje: los impulsos eléctricos con ordenadores.
Un disparo enemigo, una señal eléctrica. Un movimiento, otro. Según reaccionan, ellas también con electricidad tienen un resultado u otro, es decir, dejan de disparar o acribillan y 'game over'.
Ahora bien, no es la primera vez que consiguen algo así. En 2022, estos investigadores consiguieron que las neuronas jugaran al 'Pong', un juego mucho más sencillo. 'Doom' es un juego bastante más complejo y ellos mismos lo saben. "Doom es caos. Es 3D, hay enemigos, te obliga a explorar el entorno...", comenta Brett Kagan, investigador de Cortical Labs
Por el momento, dicen los investigadores, juegan bastante mal, pero con cada partida van aprendiendo. Cómo se usará este avance no somos capaces aún ni de imaginarlo. Desde aplicaciones informáticas a médicas, pero no deja de ser fascinante que hoy ya sea posible crear una especie de diminuto cerebro y comunicarnos con él.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.