Irán tira de propaganda en su lucha contra EEUU: montajes de los primeros ataques bajo el mando de Mojtaba Jamenei y vídeos de IA para niños

Los detalles El régimen iraní publica vídeos sobre el ataque a la escuela de niñas o dibujos infantiles con Trump y Netanyahu junto al diablo.

Mojtaba Jamenei, recién ascendido al liderazgo supremo de Irán, ha comenzado su mandato con directrices claras sobre los objetivos a atacar, destacando a Estados Unidos e Israel. El régimen iraní no solo utiliza su arsenal militar, sino también una intensa maquinaria propagandística para mantener alta la moral de sus seguidores. Se difunden imágenes de apoyo masivo y lanzamientos de misiles bajo el nuevo liderazgo. La propaganda incluye vídeos creados con inteligencia artificial, como uno donde una niña iraní muere en un ataque estadounidense. Otro vídeo, dirigido a niños, representa a Trump y Netanyahu como juguetes cercanos al diablo, reforzando la narrativa del régimen sobre sus enemigos.

Mojtaba Jamenei ha dado sus primeras órdenes de objetivos a golpear nada más llegar al poder y el régimen no ha tardado en anunciarlos y publicitarlos, IA incluida, para grandeza del nuevo líder supremo de Irán. Además de las armas, la maquinaria de la propaganda también juega su papel en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

El régimen está difundiendo todo tipo de imágenes para mantener la moral alta entre los suyos, como vídeos con filas eternas de coches y marchas de cientos de fieles con banderas ondeantes. También publicita los primeros misiles lanzados por su ejército desde que el hijo de Ali Jamenei está al mando.

Para añadir epicidad al contenido, incluso recurre a la inteligencia artificial. Por ejemplo, ha publicado un vídeo protagonizado por una niña iraní que prepara su mochila para ir a clase mientras el ejército estadounidense pone a punto sus misiles. Ella entra al colegio y ellos disparan, quitándole la vida. Un vídeo que haría referencia al ataque real contra un colegio donde murieron al menos 175 personas, la mayoría niñas.

Pero el broche de oro a su ola propagandística lo pone con otro vídeo en el que aparecen un Trump y un Netanyahu de juguete muy cerca del diablo, también de juguete, viendo sus caras en los archivos de Epstein. Bombardeos a embajadas y a la misma escuela, judíos llorando o estadounidenses caídos... todos, pintados como muñecos.

En este caso, las imágenes están dirigidas a los más pequeños y dejan claro quiénes son para el régimen el mismísimo diablo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.