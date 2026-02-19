Ahora

En Al Rojo Vivo

El abogado de la víctima del exDAO asegura haber recibido una llamada de la ministra de Igualdad: "Quiere escucharla y estar a su disposición"

Los detalles En Al Rojo Vivo, Jorge Piedrafita detalla los pasos que dio su defendida este martes cuando comunicó la querella que había interpuesto contra José Ángel González.

El abogado de la víctima del exDAO denuncia la "cacería" que está sufriendo su cliente: "Espero que la protección le dé tranquilidad"

Jorge Piedrafita, abogado de la presunta víctima del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González por agresión sexual, habla en Al Rojo Vivo acerca de la llamada que ha recibido en las últimas horas por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se ha interesado por su estado. "Quiere escucharla y estar a su disposición, gesto que agradezco", asegura el abogado.

En laSexta, Piedrafita ha denunciado la "cacería" que ya está sufriendo su cliente desde que se conociese la denuncia, poniendo como ejemplo una información "falsa" que asegura que se trata de una represalia de la denunciante tras pedir un puesto en el gabinete del DAO y negárselo.

"Ni lo pidió, ni lo quiso, ni eso es verdad. Es una más de las que vamos a ver en esta cacería para hacer daño a mi cliente", lamenta Piedrafita, que cuenta en el momento de pedir la baja no trasladó a Gemma Barroso los motivos por los que solicitaba esta baja. "Estaba aterrada", justifica el abogado, unas explicaciones que sí que aportó el martes cuando la querella se admitió a trámite.

"Pide una cita urgente. Esta persona se la da, le atiende muy bien con mucho tacto (...). Su identidad ha sido desvelada y no quiere que la identidad de sus familiares sea desvelada", añade.

Client Challenge

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. La policía británica detiene al ex príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por sus vínculos con el caso Epstein
  2. "Oye, que soy el DAO": el audio de la violación que la víctima aporta en su querella por agresión sexual contra el exjefe de la Policía Nacional
  3. Rufián pide "orden" a la izquierda y "generosidad" para ganar a Vox: programas comunes, acción por provincias y un "grupo interparlamentario común"
  4. El Ejército de EEUU, preparado para un ataque contra Irán este mismo fin de semana a la espera de la decisión de Trump
  5. Vox suspende de militancia a Ortega Smith tras negarse a ser destituido como portavoz
  6. El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, condenado a cadena perpetua por la declaración de la ley marcial