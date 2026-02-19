El abogado de la víctima del exDAO asegura haber recibido una llamada de la ministra de Igualdad: "Quiere escucharla y estar a su disposición"

Los detalles En Al Rojo Vivo, Jorge Piedrafita detalla los pasos que dio su defendida este martes cuando comunicó la querella que había interpuesto contra José Ángel González.

Jorge Piedrafita, abogado de la presunta víctima de agresión sexual por parte del exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre el interés mostrado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien se ha comunicado con su cliente para ofrecer apoyo. Piedrafita denuncia la "cacería" mediática hacia su cliente, desmintiendo rumores sobre un supuesto interés en un puesto en el gabinete del DAO. Según el abogado, su cliente no solicitó tal posición y está siendo objeto de difamaciones. Además, Piedrafita destaca que su cliente, aterrada, no explicó inicialmente los motivos de su baja, pero lo hizo cuando la querella fue admitida. La identidad de la víctima ha sido revelada, y ella teme por la privacidad de sus familiares.

Jorge Piedrafita, abogado de la presunta víctima del exDAO de la Policía Nacional José Ángel González por agresión sexual, habla en Al Rojo Vivo acerca de la llamada que ha recibido en las últimas horas por parte de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se ha interesado por su estado. "Quiere escucharla y estar a su disposición, gesto que agradezco", asegura el abogado.

En laSexta, Piedrafita ha denunciado la "cacería" que ya está sufriendo su cliente desde que se conociese la denuncia, poniendo como ejemplo una información "falsa" que asegura que se trata de una represalia de la denunciante tras pedir un puesto en el gabinete del DAO y negárselo.

"Ni lo pidió, ni lo quiso, ni eso es verdad. Es una más de las que vamos a ver en esta cacería para hacer daño a mi cliente", lamenta Piedrafita, que cuenta en el momento de pedir la baja no trasladó a Gemma Barroso los motivos por los que solicitaba esta baja. "Estaba aterrada", justifica el abogado, unas explicaciones que sí que aportó el martes cuando la querella se admitió a trámite.

"Pide una cita urgente. Esta persona se la da, le atiende muy bien con mucho tacto (...). Su identidad ha sido desvelada y no quiere que la identidad de sus familiares sea desvelada", añade.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.