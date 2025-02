Piden dos años de cárcel para las detectives que siguieron a la víctima de 'La Manada' tras ser violada en los Sanfermines de 2016

Dos años de cárcel y un día. Es lo que pide la abogada de la víctima de 'La Manada' para las dos detectives que hicieron un seguimiento de su representada tras la violación que sufrió durante los Sanfermines de 2016. Una petición que llega después de que el juez de Madrid al que le tocó el asunto haya pedido a las partes que se manifiesten sobre si debe o no sentar a las acusadas de dos delitos -revelación de secretos y contra la integridad moral- en el banquillo. Una providencia del magistrado dictada después de haber archivado la denuncia hasta en dos ocasiones, entre negaciones a declarar por parte de las acusadas.

Y es que esta cuestión ya fue denunciada durante el juicio, así como en ocasiones posteriores por la letrada de la víctima, Teresa Hermida. Por ejemplo, en una entrevista a esta casa mayo de 2021, explicó que "la víctima formula denuncia contra los detectives, dos chicas, porque le hicieron un seguimiento (...) durante tres meses en los cuales no solamente se sigue a la víctima (...) sino que también se permiten el lujo de hacer fotografías, incluso, en lugares privados", como es el interior de la urbanización en la que reside la chica.

En esa línea, también criticó que en las imágenes "no 'pixelan' las caras", además de que accedieron a sus redes con el fin de demostrar que la chica no estaba afectada tras ser violada por cinco hombres a la vez. Precisamente, este informe, que fue solicitado por la madre de uno de los condenados, se llegó a incluir en el sumario de la causa. Un documento en el que rezaban frases indignantes como que la actitud de la víctima "no se correspondía con el de una chica traumatizada", pues "fuma y sale de marcha", es decir, "tiene una actitud normal".

Si bien el uso de este informe por parte de la defensa en un principio fue negado por el abogado Agustín Martínez que defendía a 'La Manada', más tarde reconoció en declaraciones a laSexta en noviembre de 2017 que sí se prestó de una de las fotografías de ese informe, aunque descartó su responsabilidad.

"Yo no he puesto ningún detective a nadie. Yo, simplemente, he aportado a través de un detective una fotografía muy puntual, para que se saque la valoración correspondiente de la misma. Nada más", decía el letrado, al tiempo que se exculpaba puesto que él había "seguido" ni había "mandado seguir absolutamente a nadie": "Yo no he sacado de las redes sociales nada del año anterior y simplemente me circunscribo a ello", subrayó.