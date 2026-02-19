El destino unido de 'Jota' y su 'miniDAO' lejos de la gloria pasada: historia del ya ex número dos de la Policía y su mano derecha

¿Por qué es importante? Mientras que José Ángel González está acusado de agredir sexualmente a una subordinado, el comisario Óscar San Juan está llamado a declarar por las presiones que habría ejercido sobre la víctima para comprar su silencio.

Al máximo responsable operativo de la policia en su entorno más cercano lo conocen como Jota. Nació en un pequeño pueblo de La Rioja y con 25 años ingresó en la Policía Nacional. Desde entonces, su carrera ha estado ligada principalmente a la seguridad ciudadana, pues estuvo casi dos décadas al frente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Valladolid.

Fue en 2002 cuando fue ascendido a comisario. Un cargo con el que pasó por Alicante y, de nuevo, por la ciudad castellana. Años después, en 2014, lo nombraron Jefe Superior de Policía en Melilla, para en 2017 ser trasladado a Aragón. Ya en 2018 fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka, Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo.

Ya como número dos, en 2020, llegó uno de sus momentos más populares al haber coordinado la gestion policial durante la pandemia. De hecho, era un habitual en las ruedas de prensa del Gobierno por aquel entonces, tal y como se puede observar en el vídeo sobre estas líneas.

Una trayectoria, medallas incluidas, que parecía intachable hasta conocerse la presunta agresión sexual a una subordinada, cuya querella saltó a la opinión pública este martes. Precisamente, el abogado encargado de su redacción, Jorge Piedrafita, aseguró este miércoles en Más Vale Tarde que podría haber más implicados al haber encubierto a su jefe.

Entre estas personas estaría su inseparable. Se trata del comisario Óscar San Juan, apodado como 'miniDAO' por ser el asesor directo de González. En definitiva, un hombre de su máxima confianza como mando discreto que lo acompaña desde hace años. De hecho, estuvo con él en Melilla, en Aragón y fue ascendiendo a su lado. Tanto que hace tan solo cuatro meses el comisario San Juan fue condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Policial.

Ahora el destino de ambos sigue unido, pero ya lejos de la gloria. Mientras que el ya exDAO enfrenta una acusación de de agresión sexual, su inseparable ha sido llamado a declarar. Y es que, según recoge la querella, además de ocultar la presunta agresión y el acoso, habría ejercido "presiones" para evitar que la víctima alzara la voz y el escándalo no trascendiera públicamente, llegando a intimidarla y a intentar comprar su silencio.

