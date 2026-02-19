El abogado de la víctima del exDAO asegura que su identidad se está revelando en chats de la Policía: "Está sobrepasada"

¿Por qué es importante? El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, asegura que su cliente teme que se difunda su domicilio o el de su familia, motivo por el que ha pedido protección a la Policía Nacional.

La presunta víctima del exDAO de la Policía Nacional está "sobrepasada" ante el "bombardeo" de llamadas que está recibiendo desde que se conoció su querella contra el ex número dos del cuerpo. Es por ese motivo y por el temor a que se difunda su domicilio o el de su familia por el que ha pedido protección a la Policía, según asegura su abogado, Jorge Piedrafita, que denuncia que la identidad de su cliente se está revelando en chats policiales.

"Me preocupan las informaciones que dicen que se sabía que este hombre era un baboso, que era un putero, que era un comportamiento recurrente... ¿Tanta gente lo sabía y nadie dijo nada?", se pregunta Piedrafita en Al Rojo Vivo, donde ha explicado el estado en el que se encuentra la denunciante, así como su conversación con Gemma Barroso, DAO interina de la Policía.

En esa conversación, Barroso preguntó a la presunta víctima cómo se encontraba. "Ella ha dicho que estaba muy angustiada", confiesa el abogado, una angustia que nace de la filtración de su identidad y de su teléfono personal y motivo por el que está siendo "bombardeada" a llamadas.

"Teme que se filtre su domicilio. No está aportado su domicilio real, sino el despacho profesional por motivos de seguridad. Pero este señor tiene muchos tentáculos de poder e igual que ha difundido su identidad puede defender su domicilio. Agradezco que la DAO interina haya articulado este dispositivo de seguridad", añade.

Este jueves hemos conocido ese ofrecimiento por parte de Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación y DAO interina, de aportar protección oficial a la víctima, un ofrecimiento que la víctima ha aceptado. "Es un gesto que mi cliente agradece", comparte Piedrafita.

Barroso es, además, la persona que, según el abogado de la víctima, más la apoyó cuando ella le contó qué había pasado hace solo un día. La DAO interina la atendió "inmediatamente", "muy bien" y se "quedó de piedra" al conocer lo ocurrido, tras lo que le dijo, según el abogado, que siguiera adelante y que le pida todo lo que necesite.

