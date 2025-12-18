El 'manual de campaña' del PP: bulos y acusaciones de fraude cuando las elecciones se complican

Los detalles Desde Aznar hasta Feijóo, pasando por Arenas, Gallardón y la ultraderecha, el PP recurre sistemáticamente a bulos, insinuaciones de fraude y ataques al PSOE cada vez que las encuestas o los resultados no les sonríen, dejando claro que esta táctica está perfectamente ensayada y solo se activa en campaña.

Justo cuando la campaña se le complica, el PP lanza una acusación grave contra el PSOE: aseguran que el partido habría ocultado denuncias por trato machista y abuso de poder, intentando incluso convencer a la víctima de no denunciar. La señalización concreta apunta al alcalde de Navalmoral de la Mata, según publica 'eldiario.es'.

A esto se suma otra polémica: también se destapa que eel chófer de la presidenta tiene antecedentes por maltrato, lo que añade tensión al partido en el poder.

Pero lo más llamativo no son solo los hechos: es la forma en que se articula la acusación. El PP insiste en el mensaje de que "nos han robado la democracia", un discurso muy trumpista, que han ido perfeccionando durante décadas para usarlo cada vez que los resultados electorales o las encuestas no les convencen.

El fantasma del fraude electoral

Este tipo de bulos no es nuevo. Que se lo digan al PP de Aznar, que en 1993 tuvo que aceptar la derrota tras quejas por el recuento y el voto por correo —incluso el rey tuvo que intervenir. Aquella noche electoral, frente al balcón, se escuchaban los gritos de "¡Manos arriba!", de los simpatizantes.

30 años después, las acusaciones van directamente contra el líder del PSOE, como recordaba Pons tras las elecciones andaluzas de 2022: "Tras las elecciones andaluzas se ha lanzado al control de Indra, al control del TC y al control del INE".

Con Feijóo al frente, la estrategia se ha repetido. Ya en 2005 en Galicia insinuaba fraude en el voto migrante para justificar su derrota y, en 2023, durante las elecciones generales, denunció una supuesta trama estatal de compra de votos por correo liderada por Sánchez, con epicentro en Melilla y señalando a Correos, institución que él mismo presidió.

El PP ha acompañado siempre estas acusaciones con la ultraderecha. En 2019, Ortega Smith pedía que "abran todos y cada uno de los sobres" del voto exterior, y en 2023, Santiago Abascal aseguraba que "la limpieza de las elecciones la pone en solfa el PSOE, que utiliza el BOE para comprar votos".

Mucho ruido, pocas pruebas

A pesar de las denuncias públicas, lo cierto es que raramente se traducen en denuncias formales o condenas judiciales, salvo casos aislados, como algunos en Melilla. El discurso sirve más como herramienta de campaña: agita a los simpatizantes cuando los resultados no les gustan, pero desaparece una vez pasadas las elecciones.

En este caso concreto, la acusación del PP llega justo en el peor momento para su campaña, mientras el PSOE lidia con denuncias internas de abuso y los antecedentes del chófer de la presidenta. Una combinación que promete dar mucho que hablar en los próximos días, aunque, como siempre, la controversia pueda diluirse tras los comicios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.