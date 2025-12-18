Lo que Trump no quiere ver: la vida diaria de los estadounidenses no es tan "perfecta" como él dice

La otra cara 64 millones de estadounidenses viven endeudados, 9,3 millones tienen que trabajar dos empleos solo para llegar a fin de mes, y millones recortan comidas o temen no poder pagar la sanidad. La realidad diaria está muy lejos de los "triunfos" que presume Trump.

Donald Trumpasegura que los 11 primeros meses de su segundo mandato han traído los mayores "cambios positivos" de la historia. Según él, los salarios suben más rápido que la inflación y todo va viento en popa. La realidad, sin embargo, pinta otra historia.

Los datos oficiales muestran que los salarios en Estados Unidos han crecido alrededor del 4%, mientras que la inflación se mantiene en torno al 3%… exactamente la misma que había cuando Trump volvió al poder. Durante la presidencia de Biden, la inflación llegó al 9%, lejos del 23% de 1920, y mucho más lejos de lo que Trump dice ahora.

Pero las mentiras del presidente no se quedan ahí. Trump afirma que la migración ilegal alcanza los 25 millones de personas y que ha parado ocho guerras. Los registros oficiales indican que, durante el mandato de Biden, entraron de forma ilegal 7 millones de personas, y tres conflictos siguen activos: en Ruanda, la República Democrática del Congo y Camboya. Además, asegura que la inversión bajo su gobierno es de 18 billones de dólares, cuando los datos oficiales hablan de menos de la mitad.

La desconexión entre el relato de Trump y la realidad no es solo cuestión de números: millones de estadounidenses lo viven día a día. Según 'NPR', 'PBS News' y 'Marist':

64 millones de adultos acumulan deudas mes a mes.

acumulan deudas mes a mes. El 70% asegura que el costo de la vida no les resulta asequible .

asegura que el . El 60% compra menos alimentos y de peor calidad .

compra . El 28% reconoce que se salta alguna comida para ahorrar, cifra que sube al 39% entre los latinos.

La situación con la sanidad tampoco mejora. Más de la mitad de la población, un 54%, teme no poder pagar la atención médica básica en el próximo año. Y para llegar a fin de mes, 9,3 millones de estadounidenses tienen que trabajar dos empleos, la cifra más alta desde 1994.

Con estas cifras, el apoyo a la gestión económica de Trump es limitado: solo el 36% de la población la aprueba. Mientras él vive en su burbuja, la mayoría de estadounidenses afronta un día a día marcado por deudas, sacrificios y preocupaciones por lo más básico.

La conclusión es clara: por mucho que Trump hable de "cambios positivos" y de un país que prospera, la realidad de la mayoría de los estadounidenses no coincide con su relato.

