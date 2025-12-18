Sale a la luz una denuncia contra un alcalde del PP extremeño por "trato machista": así le insistía su portavoz para que "no estalle"

Los detalles Un documento al que ha accedido 'elDiario.es' muestra que una exconcejala intentó denunciar el comportamiento del alcalde de Navalmoral de la Mata y que la respuesta del partido fue "aguanta".

La política no da respiro en lo relativo a comportamientos machistas. Mientras la semana pasada se conocieron diversos casos de acoso por parte de políticos, este jueves se ha conocido una denuncia contra el alcalde de Navalmoral de la Mata (Cáceres) por "trato machista" que habría sido tapada por el Partido Popular.

Hace unos días Enrique Hueso aplaudía las críticas de Alberto Núñez Feijóo a mala la gestión del PSOE de sus escándalos de presunto acoso sexual por parte de distintos dirigentes. Al mismo tiempo, ocultaba las críticas de compañeras que le acusan de tener comportamientos machistas.

"Vejaban a las mujeres, ¿se puede ser más cínico y más hipócrita?", reprochaba el líder popular ante los aplausos de Hueso.

Una edil popular informó de estas presuntas conductas del alcalde cacereño y, según la denuncia interna a la que ha accedido 'elDiario.es', por parte de su partido recibió respuestas vacías como: "Aguanta", "ya sabes cómo es Enrique", "hablaremos con él" o "tomaremos medidas".

Además, unos audios revelados por laSexta, muestran que el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, advirtió al partido de su preocupación porque el caso podía "estallar".

"Me preocupa muchísimo porque aquí al final alguien va a estallar y como nos pongan la etiqueta o le pongan a Enrique la etiqueta y pase algo del trato machista que está dando a las compañeras va a haber un lío", afirma Sánchez Juliá en el audio publicado por laSexta.

En ese mismo archivo, el portavoz reconoce que no deja de insistir al presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, para abordar este asunto. "Le dije: 'No lo dejes porque esto va a estallar y me siguen llegando a mí cosas... cosas raras", explica.

Esas "cosas raras" es, concretamente, la denuncia por trato machista que una exconcejala trató de hacer llegar al partido, y que no impulsó ninguna medida por parte de la dirección.

El chófer de Guardiola

A este caso se suma que en las últimas horas se ha hecho público que el chófer y primo de María Guardiola fue condenado por violencia de género. La Junta de Extremadura confirmó los hechos y le cesó, asegurando que no se tenía conocimiento de la sentencia.

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que es "poco verosímil que la presidenta no supiera nada" y que "la duda que sobrevuela a estas horas es desde cuándo lo sabía la presidenta".

Ha expresado que es Guardiola quien debe "despejar lo antes posible" esa cuestión aunque ella, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

