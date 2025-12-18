Hoy el VIH es crónico, tratable y con lo que se vive: lo que mata es la desinformación

Los detalles Tener VIH no significa desarrollar SIDA. Medicado es intransmisible, y los viejos miedos de los años 80 ya no aplican: la prevención, la educación y el tratamiento han cambiado por completo la realidad del virus.

Eduardo Casanova ha dado un paso valiente al anunciar públicamente que vive con VIH. Un gesto que no es solo personal, sino un mensaje para toda la sociedad: el VIH ya no es lo que nos enseñaron los referentes de los 80.

Ya no vivimos en la época de Rock Hudson, Anthony Perkins o Freddie Mercury. Las mentiras, los falsos referentes y las ideas anticuadas siguen creando estigma, pero el VIH es algo crónico, se puede vivir con él, y medicado es intransmisible. Además, VIH y SIDA no son lo mismo: tener VIH no significa que se vaya a desarrollar SIDA, y morir por SIDA hoy es extremadamente raro. En España, en 2022, la mortalidad por SIDA fue del 0,06%.

Es importante saber que no se contagia por un abrazo, un beso ni compartiendo un tenedor. En los años 80 pasaban muchas cosas que ya no pasan. Ahora, del VIH lo que realmente mata es la incultura.

Además de visibilizar su situación, Casanova recuerda la importancia de la prevención: hacerse pruebas, usar protección, medicación preventiva para no contagiarse y medicación para vivir después del diagnóstico. Pero sobre todo, lo que necesitamos es información actualizada, porque pensar como en los 80 solo alimenta el miedo y el estigma.

Con su testimonio, Eduardo Casanova demuestra que hablar abiertamente del VIH es valiente y necesario, y que hoy vivir con VIH no es una condena, sino algo compatible con una vida plena y saludable.

