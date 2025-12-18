Los jóvenes buscan espiritualidad… pero no iglesias: el fenómeno 'Hakuna' lo demuestra

La otra cara Aunque la fe sigue bajando en España, algunos jóvenes se están acercando a la espiritualidad a su manera: conciertos de pop cristiano, ropa y pulseras con símbolos religiosos y la Virgen de Hakuna hacen que la religión se viva como moda y plan de ocio.

Esto es Madrid en Navidad: luces, conciertos y… religión pop. En pleno corazón de la ciudad, el Palacio de Vista Alegre puede acoger hasta 15.000 personas y el Palacio de los Deportes, 17.000. Y ahí es donde los jóvenes están mirando todos hacia el mismo fenómeno: 'Hakuna', el grupo de pop cristiano que está de moda.

'Hakuna' no es solo un grupo musical: es un fenómeno espiritual y comercial. Su éxito les ha llevado a abrir su sede en uno de los rincones más ricos de España, un lugar grande, espacioso, con jardines, varias capillas y oficinas. Allí trabajan muchas personas y se respira un ambiente de comunidad y creatividad.

Merchandising religioso que arrasa: 'Hakuna' no solo hace música. Vende ropa, camisetas, sudaderas, pulseras, rosarios, cruces… y su estrella: la Virgen de Hakuna, una escultura de mujer arrodillada y embarazada. La banda combina espiritualidad y negocio de manera impecable.

El fenómeno coincide con otras modas de inspiración mística: desde Rosalía hasta la película 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Y el domingo inaugurarán la Navidad en Madrid con Ayuso, confirmando que, al menos en apariencia, la religión está más presente que nunca.

Pero ojo: no todo lo que brilla es fe real. Según el CIS, España lleva más de dos décadas de caída continua de la religiosidad. No hay listas de espera para bautizos ni comuniones que justifiquen esta supuesta ola espiritual. La mayoría de la población no se declara católica ni práctica regularmente.

Entonces, ¿en qué punto estamos? Hay un repunte mínimo entre jóvenes de 18 a 24 años, un freno en la caída de la fe que se ha percibido sobre todo tras la pandemia. Para la Iglesia, es un tren que no quiere dejar pasar: curas youtubers, conferencias episcopales y líderes religiosos hablan de "rebrote de fe", "resurgir católico" y de la necesidad de dios en la vida moderna.

El fenómeno 'Hakuna' es, sobre todo, cultural y generacional: los jóvenes experimentan la espiritualidad como música, moda y espectáculo, más que como práctica religiosa estricta. La banda ha logrado conectar con ese público, y eso les ha dado visibilidad y éxito comercial.

Este viernes, en laSexta Columna, se ampliará el análisis: ¿de verdad hay un renacer de la fe en España o es solo un destello cultural entre los más jóvenes? Por ahora, lo que se ve en Madrid es claro: la religión se ha puesto de moda, pero la fe sigue bajo mínimos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.