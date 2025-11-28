Ahora

Los socialistas se desploman

El CIS da una caída al PSOE de nueve escaños y obliga al PP a pactar con Vox en Extremadura

Los detalles Los socialistas se desplomarían, mientras que el partido de extrema derecha que lidera Abascal duplicaría los escaños, pasando de los cinco actuales a tener entre 10 y 12.

Resultados de la encuesta del CIS de Extremadura publicado el 28 de noviembre de 2025
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El PP obtendría entre 25 y 29 escaños en la Asamblea de Extremadura en las elecciones autonómicas anticipadas del 21 de diciembre, según el estudio preelectoral del CIS publicado este viernes, por lo que no lograría la mayoría absoluta, fijada en 33 diputados, y necesitaría la abstención o el apoyo de otra formación para gobernar, previsiblemente el de Vox.

Mientras, el PSOE se desplomaría con entre 19 y 22 escaños, mientras que en la actualidad tiene 28. Por su parte, Vox duplicaría sus cinco actuales, pasando a tener entre 10 y 12 escaños, según el CIS de Tezanos, y Unidas por Extremadura -Podemos e Izquierda Unida- que ahora tiene cuatro, subiría hasta los seis o siete representantes.

El PP, que logró 28 escaños en las elecciones de 2023, pactó con Vox para que María Guardiola fuera elegida presidenta de la Junta de Extremadura, si bien un año después la formación de Abascal rompió el acuerdo de Gobierno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PSOE admite que el ingreso en prisión de Ábalos es "un duro golpe" y temen que estalle contra Sánchez: "Es una bomba de relojería"
  2. Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"
  3. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | La Policía Anticorrupción registra la vivienda de Andriy Yermak, la mano derecha de Zelenski
  4. Las pensiones subirán en torno a un 2,7% en 2026
  5. Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"
  6. La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años