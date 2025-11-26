Gabriel Rufián y el PSOE niegan estar negociando un nuevo proyecto político: "Invent"

La otra cara También desde el PSOE niegan que se esté explorando una vía conjunta con Rufián, que no obstante ha llamado públicamente a formar un frente de izquierdas.

"Invent". Así ha calificado Gabriel Rufián la información, publicada este miércoles por 'La Razón', que apunta que estaría negociando con el PSOE un nuevo proyecto político. "Respetando mucho a la persona que lo haya escrito, o se lo inventa él o le engañan a él. Solo hay dos opciones", ha aseverado el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, a preguntas de laSexta.

También desde el PSOE desmienten que se esté explorando una vía conjunta con Rufián. Fuentes socialistas dicen que "son cábalas periodísticas", pero sí coinciden con el político independentista en la idea de que hay que aglutinar a todo el espacio a la izquierda del PSOE. En este sentido, tienen mucha confianza en el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, para reconsiderar ese espacio. Niegan no obstante que den por amortizada a Yolanda Díaz.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, por su parte, ha ironizado con que "en este país siempre ha habido muchos fabuladores que siguen ejerciendo de tal". "No hay nada de eso", ha asegurado.

Entrevistado en laSexta Xplica este mismo fin de semana, Rufián hacía un llamamiento a formar un frente de izquierdas, ya que, a su juicio, "es lo que la gente pide". "Cualquier persona que tenga miedo a la alternativa ve lo que hay y ve que a la izquierda del PSOE no hay nada", afirmó, insistiendo en que "no hay un espacio definido, de manera que si haces la suma o la resta, no da".

"¿Por qué no en España puede haber algún tipo de entendimiento entre Podemos, BNG, Bildu, Esquerra Republicana? ¿Por qué no?", planteaba, advirtiendo de que "si no nos ponemos de acuerdo en conjunto, nos matarán por separado". Preguntado por José Yélamo sobre si le gustaría liderar ese movimiento, aseguró que "eso da igual". "No es una frase hecha, ni quiero hacerme de rogar ni de querer. Es que da igual. Lo importante es que se haga", manifestó Rufián, que reconoció tener "pocas esperanzas de que se haga".

