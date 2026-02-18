Viral, mediático y líder de la izquierda en redes: Emilio Delgado, el diputado de Más Madrid que acompaña a Rufián en la unión de izquierdas

Los detalles Delgado lleva diez años en la política madrileña, donde se ha convertido en una de las caras más visibles de la oposición a Isabel Díaz Ayuso y sus políticas neoliberales.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, ha presentado su propuesta para unir a las izquierdas a la izquierda del PSOE en España, en un acto en Madrid junto a Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid. Delgado, conocido por su discurso directo contra Isabel Díaz Ayuso, ha ganado popularidad en redes sociales y es un habitual en programas de laSexta. En Al Rojo Vivo y laSexta Xplica, criticó el estilo de vida de Ayuso y expresó su apoyo a la iniciativa de Rufián. Defiende un cambio en la política de izquierdas para reconectar con sus bases, buscando recuperar una mayoría social.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha presentado este miércoles en la sala Galileo Galilei de Madrid su propuesta para buscar una unidad de las izquierdas a la izquierda del PSOE en toda España. Lo ha hecho en un acto en el que ha debatido sobre el futuro del espacio progresista con Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea y una de las caras más visibles de la izquierda en las redes sociales.

Delgado lleva diez años en la política madrileña, donde se ha hecho conocido a base de su discurso directo y sin matices contra Isabel Díaz Ayuso y toda la derecha, a los que el pasado 11 de diciembre llegó a llamar "pedazo de sinvergüenzas".

Ha protagonizado infinitud de momentos virales, como cuando, con un periódico con agujeros, simulaba ser un espía en plena Asamblea para caricaturizar a Ayuso. La dureza de sus mensajes y este tipo de momentos han llevado a que su popularidad en redes sociales se dispare, doblando sus seguidores en apenas unos meses.

Pero no solo tiene una amplia presencia en las redes, también la tiene en las tertulias. En laSexta se ha convertido en un habitual de Al Rojo Vivo y laSexta Xplica. En el programa de la noche de los sábados de esta casa aseguró que Ayuso estaba "llevando un tren de vida que no puede pagarse con su sueldo de presidenta", haciendo referencia una posible implicación de la presidenta madrileña en los relitos fiscales cometidos y reconocidos por su pareja, Alberto González Amador.

En laSexta Xplica también anunció el pasado sábado que respaldaría la propuesta de Gabriel Rufián para tratar de aunar a las izquierdas a la izquierda del Partido Socialista, ya que, para él, las formaciones progresistas tienen "cada vez más dificultades para conectar con amplias mayorías".

Ahora, defiende una manera diferente de hacer las cosas para que los dirigentes de la izquierda vuelvan a conectar con unas bases que cada vez sienten una mayor desafección hacia las luchas de poder de sus dirigentes. Por eso, Gabriel Rufián cuenta con él para tratar de recuperar esa mayoría social.

