Rufián y Delgado logran reunir a representantes de Sumar, Más Madrid, IU y hasta ERC en su acto de Madrid para hablar sobre la unión de las izquierdas

Entre líneas Aunque ERC se ha desmarcado públicamente de la iniciativa de Rufián, algunas compañeras de partido acudirán al evento, que ha generado una importante expectación.

Gabriel Rufián y Emilio Delgado han conseguido este miércoles un importante interés por parte de las fuerzas de izquierda en la charla que celebrarán en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro' el portavoz de ERC en el Congreso y su homólogo de Más Madrid en la Asamblea debatirán sobre los problemas de la izquierda y posibles fórmulas para frenar a la ultraderecha en las próximas elecciones.

Pese a las dudas iniciales y el aparente escepticismo de algunos grupos sobre la propuesta de Rufián y su gira, finalmente el acto en la capital contará con la asistencia de representantes de algunos de los principales partidos a la izquierda del PSOE: Movimiento Sumar, Más Madrid, IU, ERC y los Comunes. Incluso se esperan a representantes del PSC.

Yolanda Díaz no acudirá, igual que a la presentación de la renovada alianza entre Sumar, Más Madrid, IU y los Comunes del sábado, al considerar que "es el momento de los espacios políticos". Quienes sí acudirán son Carolina Cordero (IU), Gerardo Pisarello (los Comunes) y Lara Hernández (Movimiento Sumar).

Pese a que ERC se ha desmarcado desde un principio de la iniciativa de Rufián, algunos miembros del partido como Etna Estrems, Inés Granollers o Laura Castel le acompañarán. Por parte de Compromís estará, por ejemplo, Alberto Ibáñez, aunque puede que aparezcan más miembros del partido.

Además del éxito en la esfera política, el evento, que comenzará a las 18:30 horas y será moderado por Sarah Santaolalla, también colgó el cartel de 'aforo completo' minutos después de que saliesen las entradas.

Repensar a la izquierda

Delgado apuesta por recuperar la transversalidad de la izquierda y "diversificar su oferta" para "acercarnos a otras formaciones sociales a las que prestamos menos atención". En una entrevista este martes en 'Hora25' de Cadena SER, subrayó la necesidad de "acercarnos a ese sector de chicos entre 18 y 24 años que todas las encuestas dicen que se está yendo a la derecha".

Mientras, el portavoz republicano en el Congreso viene apelando a la necesidad de lograr una unidad progresista y plurinacional. Este martes dejó claro que su "casa" era ERC y que su llamamiento radica en una alianza entre "soberanistas, independentistas y autonomistas", aunque haya buenas relaciones con la izquierda estatal.

