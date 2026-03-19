Se cumple un siglo de los primeros semáforos en Madrid: se instalaron seis en la Gran Vía y costaron más de 23.800 pesetas.

El contexto Solo habían pasado 12 años desde la instalación del primer semáforo eléctrico del mundo, el de Cleveland en agosto de 1914. También tenía luces verdes y rojas, pero también un zumbido que alertaba del cambio de color. En Europa, el primer semáforo se instaló en Berlín en el año 1924.

En marzo de 1926, Madrid inauguró sus primeros semáforos, una "flamante innovación" que generó risas entre el público. Aunque al principio no se usaron correctamente, con el tiempo se convirtieron en una solución al caótico tráfico de la ciudad, mejorando la seguridad de los peatones. Estos primeros semáforos, situados en la Gran Vía, costaron 23.850 pesetas y se acompañaron del primer Reglamento del Tráfico para instruir a los ciudadanos. En 1914, Cleveland había instalado el primer semáforo eléctrico, mientras que Berlín lo hizo en 1924. A lo largo de los años, los semáforos han evolucionado, incorporando tecnología avanzada, como luces LED y señales reflejadas en el suelo para aumentar la seguridad vial.

"¡Un espectáculo! ¡Gran regocijo del público!". Así titulaba la prensa el artículo sobre la inauguración de los primeros semáforos. Era marzo de 1926 y Madrid, que ya tenía entonces muchos problemas con el tráfico, estrenaba lo que el periódico llamó "la flamante innovación": el primer semáforo en Madrid.

La gente, según cuenta el artículo, se partió de la risa en cuanto se encendieron sus luces. Fue "comenzar el funcionamiento e iniciarse el chisporroteo de chistes y risas", relataban. Es más, las crónicas cuentan que no los empezaron a usar bien hasta dos meses después.

Estamos en marzo de 2026 y ya han pasado 100 años de la instalación del primer semáforo. Un momento en el que los coches ganaron la batalla.

Aunque también hay que reconocer que los peatones ganaron en seguridad, pues era imposible caminar entre carros, coches y caballos. La mezcla en las calles de Madrid era caótica y la solución fue la implantación de semáforos. En concreto, de seis semáforos en el entorno de la Gran Vía y por 23.850 pesetas.

El primero era doble y lo sujetaron a una farola de cuatro brazos. Otros dos los pusieron en horizontal y los restantes, en realidad, eran señales luminosas que solo tenían rojo para prohibir el paso.

Para explicar a la gente de la época cómo funcionaban, se publicó el primer Reglamento del Tráfico de la ciudad en el que se indicaba que el color rojo significaba "parar" y el verde "pasar".

Cleveland fue pionera

Solo habían pasado 12 años desde la instalación del primer semáforo eléctrico del mundo, el de Cleveland en agosto de 1914. También tenía luces verdes y rojas, pero también un zumbido que alertaba del cambio de color. En Europa, el primer semáforo se instaló en Berlín en el año 1924, en Potsdamer Platz, y ahí sigue. Entonces, un policía se sentaba en una cabina superior y cambiaba las luces manualmente.

Todo esto pasó cuando ya había coches, pero el semáforo se inventó antes: en 1868. Se instaló en Londres y era eso una estructura con dos brazos con unas lámparas de gas de color verde y rojo que un agente iba moviendo. Salió fatal; tras unos meses en funcionamiento hubo una explosión de gas, un agente fue herido de gravedad y quitaron el semáforo.

Los agentes fueron los grandes perjudicados de la instalación de los semáforos. En Barcelona, solo duraron tres semanas, hasta que la gente se acostumbró. El tráfico fue cambiando las ciudades y proliferaron los semáforos.

Fue también Barcelona la primera en tenerlos cuadrados y con luz LED. Los Inclusivos se estrenaron en Madrid con polémica incluida y la ciudad que más tiene por habitante es Valencia.

Esta es la evolución de los semáforos a lo largo de las diferentes épocas en las que hemos convivido con ellos, con este objeto tecnológico. Porque han evolucionado a lo largo de estos 100 años hasta alcanzar casi el futuro: semáforos que reflejan sus señales de luz en el suelo. Todo, para que los que vayan siempre mirando el móvil, también vean el peligro.

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