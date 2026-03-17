Ponle Freno lanza el Manifiesto de Peatones 2030 con el objetivo de reducir a la mitad los atropellos en ciudades

Los detalles El Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial llama a la adhesión a esta iniciativa a todos los ayuntamientos de España, que pretende reducir al 50% el número de fallecidos y heridos graves como consecuencia de los accidentes de tráfico.

El Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA lanzó el 'Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030', buscando reducir en un 50% las víctimas de accidentes de tráfico para 2030. Este manifiesto insta a los municipios a implementar medidas como ampliar zonas peatonales y mejorar la seguridad en pasos de peatones. El Estudio de Percepción de Peatones revela que el 60% de los españoles ve mejoras con el límite de 30 km/h en ciudades, y el 52% cree posible alcanzar el objetivo de reducción de siniestralidad.

En 2024 se produjeron en España más de 12.000 atropellos con más de 200 fallecimientos y más de 1.500 heridos graves. De este modo, el Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial ha lanzado el 'Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030', una iniciativa que busca la adhesión de todos los municipios de España con el fin de reducir al 50% los fallecidos y heridos graves como consecuencia de los accidentes de tráfico que se producen cada año en nuestro país.

La evolución de la siniestralidad en las carreteras españolas está lejos de los objetivos a 2030 marcados tanto por Naciones Unidas como por la Unión Europea y la Dirección General de Tráfico (DGT). Según los datos de 2024 (los últimos publicados), en las localidades de España se produjeron 12.233 atropellos que arrojaron 207 fallecimientos y 1.583 heridos graves.

Respecto a 2019, año base para los objetivos del Manifiesto, estas cifras representan un descenso de los peatones fallecidos del 5% y un aumento del 17% de los peatones heridos graves.

Al acto de presentación de esta nueva propuesta impulsada por la acción de responsabilidad corporativa de Atresmedia y Fundación AXA han acudido, entre otros, Josep Alfonso, presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno – AXA y director general de la Fundación AXA; Patricia Pérez, directora general Corporativa de Atresmedia; Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT; Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Ana Montalbán, arquitecta y directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan; Javier Olave, director técnico y de proyectos del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno – AXA; y Fernando Pino, director de Marketing e Innovación de Proyectos del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno – AXA.

El Manifiesto considera necesario proteger al peatón más que a ningún otro usuario de la vía pública por, fundamentalmente, estas razones: su condición de único usuario universal: todos somos peatones; el hecho de que es el usuario más lento y el más vulnerable: es el que necesita más protección; y el que más fallecidos registra en las ciudades, y el segundo con más heridos graves.

De este modo, los ayuntamientos firmantes del Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030 se comprometen a realizar en sus municipios todos los esfuerzos técnicos, estructurales, reglamentarios y humanos posibles que permitan que en 2030 los peatones fallecidos o heridos de gravedad se reduzcan a la mitad, tomando como base las cifras de 2019, justo el año anterior a la pandemia.

Así y entre las propuestas que señala el Manifiesto están, el aumento de las zonas peatonales en los núcleos urbanos; la ampliación de las zonas de límite 20 km/h y 30 km/h de prioridad peatonal, la retirada de obstáculos de las aceras con el fin de hacerlas más confortables, o la adopción de sistemas de inteligencia artificial en los cruces masivos de peatones que permitan a los semáforos regular los tiempos de paso de los viandantes en función del flujo de personas.

Durante el acto, Josep Alfonso ha insistido en la importancia del objetivo del manifiesto y en "el desafío que supone para toda la sociedad española reducir las muertes de tráfico en las ciudades".

Por su parte, la directora general Corporativa de Atresmedia ha remarcado que es clave "impulsar cambios que puedan mejorar la vida de las personas, como el Manifiesto que nos ocupa", a lo que ha añadido que "cuando instituciones, administraciones y sociedades avanzan juntas somos capaces de cambiar las cosas".

Javier Olave aseguró, por otra parte, que "las ciudades deben ser castillos donde nos sintamos protegidos"; y defendió "la discriminación positiva de los peatones frente a cualquier otro colectivo vinculado a la seguridad vial". También, destacó que "las aceras son para los peatones lo que el cinturón de seguridad es para los conductores", mientras señaló otra de las iniciativas más destacadas del Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030: la creación o modificación de los pasos de peatones, siguiendo el modelo de Paso de Peatones Ponle Freno, que ha presentado Ana Montalbán.

La directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan ha explicado los elementos clave del paso de peatones ideal que propone PONLE FRENO, defendiendo que "la carretera es para el coche y las calles para quienes caminan".

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, al señalar que "tenemos que mejorar el diseño de nuestras ciudades para que caminar sea un sinónimo de seguridad". Y se ha comprometido a que la Federación divulgue el manifiesto a las entidades locales para incentivar su adhesión.

Estudio de Percepción de Peatones en España

Durante el acto, se presentó el Estudio de Percepción de Peatones en España, del que Fernando Pino señaló algunas de las conclusiones. De él se desprende que cuatro de cada diez españoles consideran que la seguridad para los peatones en sus ciudades se mantiene igual que hace unos años. Además, más del 60% cree que el límite de 30 km/h en ciudad ha mejorado la seguridad de los peatones.

Por otro lado, más de tres de cada cuatro ciudadanos reclaman mayor firmeza en el cumplimiento de las normas: piden que se sancione a los peatones que cruzan con el semáforo en rojo (76,4%), fuera de los pasos habilitados o mientras utilizan el teléfono móvil (83,2%). "La medida estrella señalada por los ciudadanos en el estudio que podría reducir la siniestralidad es la mejora de la iluminación de los pasos de peatones", subrayó Pino.

De este estudio, se desprende también un motivo para la esperanza: la mitad de los españoles (52%) cree posible lograr el objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales y los heridos graves por accidentes de tráfico en sus ciudades en 2030, que es, precisamente, el objetivo que busca la adhesión al Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030.

Además, Ponle Freno ha puesto a disposición de todos los ciudadanos para consulta pública la base de datos del Estudio, lo que permite una análisis pormenorizado de los resultados.

Por último, en la clausura del acto, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT ha reivindicado el acto de caminar y ha advertido que "la velocidad es un factor clave en el objetivo de reducción de la siniestralidad entre peatones".

El Centro de Estudios y Opinión PONLE FRENO-AXA de Seguridad Vial es un proyecto que nace en mayo de 2013, un año después de la entrada de la aseguradora AXA como socio estratégico de PONLE FRENO. Desde su creación, entre otras acciones, ha publicado más de una decena de informes sobre siniestralidad y hábitos de conducción y ha lanzado diversas campañas de concienciación.