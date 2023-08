Ricky Rubio no para de recibir muestras de apoyo y de afecto. A las de la FEB, sus compañeros de selección y ex como Pau Gasol se ha sumado ahora el mensaje de los Cleveland Cavaliers, su franquicia en la NBA, que ha brindado al base todo su cariño y ha dejado claro que no van a dejar tirado a su jugador.

Que van a estar con él y a acompañarle. A darle todo el apoyo que necesite. Así lo han dicho tanto ellos como Koby Altman, su presidente de operaciones.

"Los caminos difíciles siempre conducen a hermosos destinos. Estamos contigo, Ricky", dijeron los Cavs.

El directivo, en una nota pública, se expresó en los mismos términos: "Ricky y sus representantes nos han informado que ha decidido alejarse de su carrera en el baloncesto para centrarse en su salud mental".

"Le brindaremos todo el apoyo que podamos, y entendemos lo complicado que fue tomar esa decisión. Respetamos al mismo tiempo su petición de privacidad", sentencia la nota de Altman.

Le quedan dos temporadas de contrato

Rubio tiene todavía dos temporadas con los Cavs, por las que cobrará 6,1 y 6,2 millones de dólares.

Los Cavs, después de su grave lesión de rodilla en una temporada en la que comenzó de forma brillante, le mandaron a los Pacers para posteriormente volver a firmarle por tres temporadas.

En enero, más de un año tras su lesión, regreso para disputar 33 partidos y promediar 5,2 puntos y 3,2 asistencias en 17 minutos de juego.