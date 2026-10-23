El alambre de espino sobre el que camina el PP: el aborto, la eutanasia y la igualdad, retrocesos habituales en su hoja de ruta

¿Por qué es importante? No es la primera vez que los 'populares' apuntan de pleno contra tres de los avances en derechos sociales más importantes en España y que ya se han convertido en su mayor escollo de cara al electorado.

A poco más de un mes para las elecciones generales del 29N, el Partido Popular (PP) enfrenta críticas por su postura sobre temas sociales como el aborto, la eutanasia y la igualdad. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha propuesto diluir el Ministerio de Igualdad y modificar la normativa sobre el aborto para menores de 16 años. La influencia de Vox, partido con el que gobiernan en varias comunidades, también marca su agenda, especialmente en temas como la derogación de la ley del aborto. Además, el PP ha sido históricamente contrario a la regulación del aborto y la ley de eutanasia, proponiendo alternativas como la ley de paliativos. En cuanto a la igualdad, el partido ha sido criticado por cuestionar políticas feministas y por comentarios de sus líderes, como Feijóo, que han sido respondidos por la oposición.

A poco más de un mes de las elecciones generales del 29N, el Partido Popular (PP) no se tapa las vergüenzas. El aborto, la eutanasia y la igualdad son las principales patas que conforman un alambre de espino por el que históricamente han caminado los líderes 'populares'. Su empeño por restringir, limitar y eliminar algunos de los avances sociales más importantes de los últimos tiempos no son nuevas.

Si este viernes Alberto Núñez Feijóo dejaba claro en una entrevista en 'Cadena SER' que su idea es que el ministerio de Igualdad se diluya en otro o que las menores de 16 años, que ahora pueden interrumpir el embarazo, tengan que tener un debate sobre esta intervención con sus padres sí o sí, otros, los que estuvieron antes, no dudaron en cargar contra este tipo de medidas en pro del constante retroceso.

La interrupción del embarazo es un tema que en el PP incluso intenta evitar en grandes cónclaves por la división interna, por la influencia de organizaciones provida y por la presión de Vox allá donde gobiernan juntos.

Porque la sombra de la extrema derecha es cada vez más alargada. A día de hoy, los de Feijóo gobiernan en cuatro comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Extremadura y Andalucía) junto a la formación de ultraderecha. Un partido que en su programa exige la derogación de la ley del aborto y reclama normas y políticas públicas que protejan a la mujer embarazada y al no nacido.

"El derecho a la vida"

Pero hay más. "El aborto no es ni será nunca un derecho, lo que es un derecho es el derecho a la vida", dijo José María Aznar en una entrevista en 2009, cuando era presidente del Gobierno y que durante los ochos años que dirigió el país jamás modificó la normativa de 1985, que se centraba en supuestos (riesgo para la salud de la mujer, violación o graves taras del feto).

Además, el PP ha votado en contra de la regulación del aborto las tres veces que se ha llevado a cabo y en 2010, con Mariano Rajoy al frente, recurrió al Tribunal Constitucional la ley de plazos de José Luis Rodríguez Zapatero por la que se puede interrumpir voluntariamente el embarazo durante un plazo determinado de gestación sin necesidad de alegar una causa concreta. Su recurso se centraba en que el aborto a petición de la mujer durante las primeras 14 semanas no protegía suficientemente la vida del no nacido. El Constitucional terminó rechazando ese argumento en 2023 y avaló el sistema socialista.

Antes, el 17 de octubre de 2009 se celebró en Madrid una gran manifestación contra la nueva ley, respaldada por organizaciones antiabortistas y sectores de la Iglesia y también por Rajoy que posteriormente, ya en el Ejecutivo, impulsó una reforma mucho más restrictiva, conocida como ley Gallardón, que finalmente retiró en 2014.

Pero tampoco hay que irse tan lejos. Hace tan solo un año, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendía la propuesta de Vox que obligaba ainformar a las mujeres de un síndrome que postaborto que ni siquiera existe.

Ley de paliativos

Porque el ansia por el retroceso en derechos ha sido algo que en el PP han llevado consigo de siempre. Como con la ley de eutanasia, que entró en vigor en 2021 con Pedro Sánchez en el Gobierno y con el 'no' de los 'populares'. Por supuesto, el PP recurrió ante un Constitucional que nuevamente echó para atrás el recurso. Incluso llegaron a decir que el Estado se ahorra dinero cada vez que empuja a una persona a la eutanasia.

Aunque ellos tienen su propia propuesta: la ley de paliativos. Ideada por el PP de Pablo Casado simplemente garantiza un acceso más igualitario a los cuidados paliativos en toda España, regula los permisos familiares y mejora las ayudas a la dependencia. Vamos, de una muerte digna nada de nada.

La igualdad, en el punto de mira

Tampoco de la igualdad para las mujeres, un tema constantemente en el punto de mira. Mismamente este viernes Feijóo lanzaba la típica frase que es feminista por haberse criado con mujeres. "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres?", espetaba este viernes. Y es que más allá de sus propias ideologías, las que les llevaron a votar en contra de la ley de Igualdad en 2007, sus gobiernos con Vox parten de una base en la que se cuestionan de pleno las políticas feministas.

Como modus operandi habitual: camuflan las áreas de mujer e Igualdad en otras -generalmente de familia-; convierten la violencia de género en intrafamiliar y suprimen finaciación para colectivos o de protección a víctimas así como puntos violeta. "Le voy a decir a la ministra o el ministro que lleve Igualdad que se encargue también de otras cosas. Es que la ministra de Igualdad no puede trabajar de 08:00 a 15:00 e irse a Valladolid en el AVE a pasar la tarde", decía rotundo feijóo este viernes.

Unas palabras y unas intenciones que han llevado a toda la oposición a lanzarse de pleno contra esta afirmación. "Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí", respondía Sánchez.