TikTok para organizar disturbios: Interior monitoriza llamamientos de redes para reventar protestas e imitar los disturbios de Francia

Los detalles En las últimas semanas ha aumentado el número de cuentas dedicadas a la captación y organización de disturbios, aunque Interior insiste en que la labor de monitorización es "permanente".

Las redes sociales pueden ser herramientas de radicalización, por lo que el Ministerio de Interior las monitorea constantemente en la lucha contra el terrorismo. A través del CITCO, la OCC y las Fuerzas de Seguridad, han detectado un llamamiento yihadista para atacar policías y manifestantes en recientes protestas. Aunque no hay un riesgo inminente, España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado desde octubre de 2023. Entre 2023 y 2026, se han llevado a cabo 47 operaciones con 86 detenciones. El reclutamiento en redes ha aumentado, buscando replicar protestas como las de Francia. Newtral ha identificado perfiles en TikTok que convocan manifestaciones en ciudades españolas, redirigiendo a usuarios a grupos de WhatsApp y Telegram para dar instrucciones.

Las redes sociales pueden servir como herramienta de radicalización y, por eso, el Ministerio de Interior realiza de forma permanente una monitorización en el marco de la lucha contra el terrorismo. Buscan en TikTok o Telegram posibles indicios de captación o planificación de posibles ataques.

Fruto de esta labor, que se realiza a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recientemente ha encontrado un llamamiento yihadista para atacar policías y manifestantes durante las protestas que están teniendo lugar estas semanas en España.

Fuentes de Interior han asegurado que "no existe un riesgo inminente" y han recordado que, desde octubre de 2023, España mantiene el nivel de alerta terrorista en 4 reforzado.

Además, gracias a ese trabajo y a la investigación continua, en 2026 Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo 47 operaciones en 23 provincias que han culminado con 86 detenciones.

Más reclutamiento en redes

No obstante, la actividad de reclutamiento y captación de grupos radicales en redes sociales se ha incrementado recientemente con el objetivo de reventar protestas o concentraciones, e incluso imitar los saqueos de Francia.

Newtral ha identificado una veintena de perfiles de TikTok que han comenzado a reclutar a jóvenes españoles para replicar este sábado, 24 de octubre, las protestas de Francia en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Bilbao.

Según el análisis de Newtral, estos reclutamientos comenzaron entre el 18 y el 19 de octubre. Los organizadores utilizan perfiles de TikTok que utilizan identidades similares bajo el nombre de "Blocus" y se dedican a publicar convocatorias de manifestaciones. Algunas de estas cuentas realizan una gran cantidad de publicaciones en poco tiempo. Por ejemplo, Newtral encontró un perfil que difundió 59 publicaciones en 48 horas.

Estas cuentas redirigen a los usuarios a grupos de WhatsApp y Telegram, donde se dan instrucciones para las manifestaciones convocadas, como llevar ropa oscura y las caras tapadas. Los principales canales hallados por Newtral son uno de Barcelona y otro de Madrid, con unos 700 participantes cada uno.

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