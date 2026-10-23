La Fiscalía pide imputar a Zapatero por malversacion y el juez pide su lista de regalos antes de decidir si cursa comisión rogatoria a Arabia Saudí

¿Por qué es importante? El magistrado acuerda esta diligencia una vez recibido el informe de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por malversación en relación con las joyas encontradas en su despacho. Según la Fiscalía, el delito no está prescrito, ya que podría encajar con el subtipo agravado del Código Penal, que contempla penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación de 10 a 20 años, con un plazo de prescripción de 15 años. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pedido documentación sobre los obsequios institucionales recibidos durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011 para avanzar en la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en un auto imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por malversación en el caso de las joyas encontradas en su despacho y rechazar que se curse la comisión rogatoria a Arabia Saudí.

Para la Fiscalía, el delito de malversación no puede considerarse prescrito porque el caso de las joyas puede que encaje con el subtipo agravado del Código Penal, "aplicable atendiendo al valor de los objetos sustraídos", el cual conlleva penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años, con un plazo prescriptivo del delito de 15 años.

"Por lo expuesto, el Fiscal considera que, sin perjuicio de otras consideraciones fácticas que puedan resultar de la instrucción, procede dirigir la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero también por la comisión de un delito de malversación del artículo 432 del Código Penal", concluyen.

Según la Fiscalía, dar por válidas las cartas que envió Zapatero a la embajada supondría "solo un ejercicio de puro voluntarismo", ya que carecen de justificación documental de la recepción de las mismas en la Embajada de Madrid".

"A entender del Fiscal, es injustificado que el Juzgado emita una comisión rogatoria a un país en el que, según su versión, no se entregaron los bienes y en relación con un monarca, al parecer, ya fallecido, por cuanto el foco no debe ponerse en ese país, sino en España y más concretamente en la sede de la Presidencia del Gobierno que es donde, según él, las controvertidas joyas le fueron entregadas", esgrimen.

Este viernes, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que, a la mayor brevedad, y, en todo caso en el plazo de dos días, remita copia del "acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011", de fecha 1 de marzo de 2012.

El magistrado acuerda esta diligencia una vez recibido el informe de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la solicitud del expresidente del Gobierno de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre las joyas que fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo.

En la providencia, Calama pide esta documentación con carácter previo a resolver sobre las solicitudes recogidas tanto en el escrito de la defensa de Rodríguez Zapatero como de la Fiscalía Anticorrupción.

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