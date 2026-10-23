Feijóo ya no esconde ni sus intenciones con Vox ni sus pretensiones sobre el aborto, la eutanasia y la igualdad

Entre líneas De esta manera, queda claro que le vale todo para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han protagonizado actos de campaña en Valencia y Mahón, respectivamente, mostrando una cercanía política pese a la distancia física. Feijóo ha manifestado su disposición a pactar con Vox para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, incluso si no es la fuerza más votada. Ha propuesto reformar la ley del aborto y la eutanasia, lo que ha generado críticas del Gobierno, que ve en estas propuestas un retroceso en derechos. Feijóo también ha sugerido integrar el Ministerio de Igualdad en otros, lo que ha sido interpretado como un intento de eliminarlo. Las reacciones del PSOE y Sumar han sido contundentes, cuestionando su comprensión del feminismo y su agenda conservadora.

Alberto Núñez Feijóo ha intervenido este viernes en un mitin de Valencia, mientras que Santiago Abascal ha hecho lo propio en un acto de campaña en Mahón, Menorca. El líder del PP y el de Vox han estado, en el mapa físico, a 400 kilómetros de distancia. Sin embargo, en el mapa político están más cerca que nunca.

Las cartas están sobre la mesa. Si Alberto Núñez Feijóo necesita a Vox para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, pactará con ellos para gobernar. El líder 'popular' ha asegurado estar dispuesto a llegar a un acuerdo incluso si no es la fuerza más votada. No oculta sus intenciones de gobernar con la ultraderecha.

Tampoco esconde su programa neoconsevador en lo que respecta a asuntos sociales. Por ejemplo, aboga por reformar la ley del aborto. "¿Usted cree que una niña de 16 años necesita la autorización de sus padres para hacer un tatuaje y no la necesita para abortar? ¿Usted cree que una niña de 16 años no puede conducir un vehículo y, sin embargo, puede abortar?", ha planteado este viernes en una entrevista en 'Cadena SER'.

Una idea que no ha sentado nada bien en el Gobierno. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ha calificado como "una burrada", asegurando que "es lo que están haciendo allí donde gobiernan". La portavoz, Elma Saiz, ha criticado que "esta unión con los ultras, siempre los primeros derechos que cuestionan son los derechos de las mujeres".

"Es un Partido Popular que quiere que retrocedamos 40 años. Que las mujeres tenían que ir a Londres a abortar", ha augurado Diana Morant. Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha replicado que "nosotros somos el Gobierno de la gente. Ellos, si suman, serán el Gobierno contra la gente, sobre todo contra la mujer".

Sin Ministerio de Igualdad

El líder del PP también ha dejado claro que la igualdad no es tan importante como para tener un Ministerio propio. En la 'Cadena SER' ha asegurado que no lo eliminará, sino que lo meterá "dentro de otros ministerios". Desde el Gobierno, la ministra Mónica García ha advertido que "lo que ha dicho es que se va a cargar el Ministerio de Igualdad. Lo ha llamado integrar, pero ya sabemos el metalenguaje del señor Feijóo".

Por si fuera poco, Feijóo ha justificado sus ideas asegurando que es feminista porque ha crecido rodeado de mujeres. "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres?", ha declarado.

Las reacciones del PSOE y Sumar no se han hecho esperar. Pedro Sánchez le ha recordado que "criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí"; mientras que la ministra de Sira Rego ha sido tajante: "Pollaviejismo, la cosmovisión. Conocer mujeres no te hace feminista. Tápate un poco". Pablo Bustinduy ha preguntado que "si criarte con mujeres te convierte en feminista, ¿veranear con narcotraficantes en qué te convierte?".

También contra la eutanasia

El derecho al aborto no es el único que Feijóo quiere poner en cuestión si llega a la Moncloa. La ley de eutanasia también está en su punto de mira. "Esta ley de eutanasia la vamos a reformar, sí", ha afirmado.

Mónica García ha respondido que "nadie nos va a decir ni cómo tenemos que vivir ni cómo tenemos que morir. Y mucho menos la derecha retrógada y carca de este país". No obstante, el ministro Bustinduy ha defendido que "la gente trabajadora en este país no va a consentir que vengan con sed de venganza sobre los derechos que ha costado décadas conseguir".

Al mismo tiempo, Bolaños ha agradecido a Feijóo por "explicar tan abiertamente los recortes que tiene en mente". "Nadie podrá decir que no estaba avisado", ha espetado.

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