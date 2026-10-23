Operación superperro: EEUU busca crear a su 'Capitán América' perruno con canes con armadura y modificados genéticamente

Los detalles Estos animales tendrán el olfato de un lobo y estarán a disposición del Ejército, de la Policía y de los equipos de rescate. Se espera que la primera camada de 'Warhound', que cuenta con una inversión de 200 millones de dólares, llegue en pocos meses. En unos años, listos para el servicio activo.

Estados Unidos está desarrollando el proyecto 'Warhound', que busca crear superperros para el Ejército, la Policía y equipos de rescate. Estos canes, modificados genéticamente, tendrán un olfato mejorado, similar al de un lobo, para detectar explosivos y drogas, y ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. Además, se busca que tengan una cadera más robusta para evitar enfermedades como la displasia de cadera, prolongando su vida útil. Equipados con armaduras tecnológicas, estos perros contarán con chalecos protectores y sensores para transmitir información a sus guías. El proyecto, que ya tiene una inversión de 200 millones de dólares, espera resultados en pocos meses.

Estados Unidos mira hacia el futuro. Hacia el futuro de la guerra. Hacia un mañana en el que buscan crear al soldado perfecto. Al arma capaz de superar toda capacidad vista. Buscan, básicamente, a su particular 'Capitán América'. A ese superhéroe que, a diferencia de la creación de Marvel, va a tener forma de perro. Porque quieren superperros. Quieren canes modificados genéticamente y con armadura en un proyecto que parece de ciencia ficción pero que es más que real. Que ya cuenta con 200 millones de dólares para un proyecto que les tendrá ya en servicio en un par de años.

Porque 'Warhound', en castellano 'Sabuesos de Guerra', ya es una realidad. Ese 'Capitán América' perruno está cada día más cerca con esos canes con armadura y modificados genéticamente que pasarán a formar parte del Ejército de EEUU. Que estarán a disposición de la Policía y de los equipos de rescate.

Estos animales tendrán el olfato de un lobo. El objetivo, ser más eficaces a la hora de detectar explosivos, drogas en aeropuertos y también en la búsqueda de personas desaparecidas en catástrofes naturales o tragedias como terremotos.

Además, quieren acabar con esas enfermedades que les hacen 'jubilarse' antes de tiempo al no poder seguir trabajando. Entre ellas, la displasia de cadera. Porque quieren que su superperro tenga una cadera más robusta para poder trabajar durante muchos más años.

Luego, la velocidad. Han de ser más rápidos. Han de ser mucho más rápidos y poder moverse con unas armaduras tecnológicas que bien podrían estar creadas por Tony Stark.

Cuentan con un chaleco protector y con herramientas en ojos y oídos para evitar daños. Además, llevan uno sensores para que los guías reciban información del entorno.

Todo esto puede sonar a ciencia ficción pero no. Nada más lejos de la realidad. El proyecto ya está en marcha. Ya cuenta con una millonaria inversión. Y ya se esperan resultados con una primera camada que llegara en pocos meses.

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