Una película prohibida por el franquismo y un aviso de bomba: cuando Kubrick y 'La naranja mecánica' convirtieron a Valladolid en la capital mundial del cine

Los detalles Este viernes, 23 de octubre, comienza el festival en la capital castellanoleonesa. Un evento que ha permitido ver a Brad Pitt presentar 'Thelma y Louise' o a Sofia Loren o Woody Allen paseando por Valladolid y poniendo a la ciudad bajo los focos del mundo del cine a nivel internacional.

La Junta de Castilla y León, liderada por la coalición PP-Vox, ha decidido retirar las ayudas públicas a películas con "trascendencia ideológica", según su criterio. Esta medida también afecta a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), alegando razones ideológicas. El festival, que comienza el 23 de octubre, ha sido un referente internacional, atrayendo a figuras como Brad Pitt y Sofia Loren. Un momento icónico fue la proyección de 'La naranja mecánica' de Stanley Kubrick en 1975, tras ser prohibida en España. Actualmente, el festival enfrenta boicots por parte de sus propios gobernantes autonómicos.

La Junta de Castilla y León, gobernada por la coalición PP-Vox, ha vuelto a meterle mano al cine. Lo ha hecho quitando las ayudas públicas a las películas que, según su propio criterio, tengan "trascendencia ideológica". Del mismo modo, la ofensiva del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco contra el cine se ha plasmado en la censura a la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la SEMINCI, alegando motivos ideológicos.

Este viernes, 23 de octubre, comienza el festival en la capital castellanoleonesa. Un evento que ha permitido ver a Brad Pitt presentar 'Thelma y Louise' o a Sofia Loren o Woody Allen paseando por Valladolid y poniendo a la ciudad bajo los focos del mundo del cine a nivel internacional.

Pero si hay un nombre que marcó la historia de la SEMINCI es el de Stanley Kubrick y 'La naranja mecánica'. Tras ser estrenada en 1971 y prohibida en España desde entonces, la película fue finalmente consentida en 1975 por el franquismo por iniciativa de la productora Warner, Fue un acuerdo a tres bandas entre la multinacional, el Gobierno de Francisco Franco y el Ayuntamiento de Valladolid que permitía que la película entrase en España y, a cambio, la dictadura daba una imagen de modernidad.

En el estreno hubo un grupo de policías en el interior de la sala donde se proyectó para intervenir en el caso de que alguien intentase boicotear la película. Finalmente no hizo falta su intervención, aunque hubo un aviso de bomba al que las autoridades no hicieron caso. Terminó siendo un falso aviso.

Las fotos de aquel día demuestran que la película interesó y mucho a la sociedad vallisoletana. De hecho, el documental 'La naranja prohibida', de Pedro González Bermúdez, que fue publicado en 2011, demuestra que decenas de cinéfilos estuvieron haciendo cola en la calle, pasando la noche para conseguir las entradas.

Ahora, el festival que puso a todo el mundo del cine y la cultura a mirar a Valladolid y a Castilla y León está siendo boicoteado por sus propios gobernantes autonómicos.

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