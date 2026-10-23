Leonor lleva el "vértigo e ilusión" de los jóvenes a los Princesa de Asturias: "¿Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo?"

Los detalles La princesa ha vuelto a invocar a la esperanza a la que aludió hace dos años con un poema de Serrat al percibir "cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación" social, asegurando que "hay cosas que merece la pena defender pase lo que pase".

La princesa Leonor, en su discurso en los Premios Princesa de Asturias, ha instado a recuperar la esperanza en tiempos de "desencanto social profundo" y desigualdades. Ha reflexionado sobre cómo su generación enfrenta desafíos como populismos y guerras tecnológicas. A pesar del caos global, ha destacado la importancia de estos premios para reconocer a figuras como Timothy Garton Ash y Christina Koch. También ha mencionado el proyecto Bóveda de las Semillas de Svalbard y las contribuciones científicas en secuenciación de ADN. Ha elogiado a Leo Messi, Patti Smith y Julian Barnes, y ha subrayado el impacto educativo del cine, recordando su experiencia con Studio Ghibli. Concluyó invocando la esperanza y citando a Paul Valéry, reafirmando que hay valores que merecen ser defendidos.

La princesa Leonor ha aprovechado su discurso en los Premios Princesa de Asturias para animar a confiar y recuperar la esperanza por el futuro, en unos tiempos de "desencanto social profundo, de descreimiento y desigualdades". La princesa ha llevado el "vértigo e ilusión" de los jóvenes, pero no sin hacerse preguntas: cómo su generación puede afrontar la complejidad actual de "populismos, guerras tecnológicas, híbridas" o "realidades líquidas".

En este sentido, se ha planteado cómo su generación "afronta semejante complejidad". "¿Cómo digerimos la velocidad y el desencanto, lo que muchos consideran falta de expectativas e imposibilidad de planear una vida, tener un buen trabajo, una casa…?", ha expuesto.

Pese al caos global, la princesa ha defendido la importancia de celebrar los Premios Princesa de Asturias para "agradecer a estas mujeres y estos hombres que tengan una vida y una obra que nos ayuda a confiar".

De esta manera, Leonor ha dado paso a destacar las aportaciones de los ganadores de este año, entre quienes se encuentran Timothy Garton Ash (Premio de Ciencias Sociales), que "nos ayuda a comprender lo que sucede en Europa", o Christina Koch (de la Concordia), la astronauta de la NASA que ha estado a 400.000 km de la Tierra.

También la importancia del proyecto Bóveda de las Semillas de Svalbard (Premio de Cooperación Internacional) para "preservar el patrimonio vegetal y garantizar la seguridad alimentaria". En lo que se refiere a las aportaciones científicas, ha subrayado la mejora en la secuenciación masiva y paralela de ADN, lograda por los químicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian, y el biofísico Pascal Mayer (Premios a la Investigación Científica y Técnica).

No se ha olvidado del papel del deporte en la sociedad, elogiando la figura de Leo Messi (Premio de los Deportes) y "su trayectoria irrepetible", o la de Patti Smith (Premio de las Artes), a quien ha definido como una "poeta que canta, música que chorrea poemas".

Ha recalcado la obra de Julian Barnes (Premio de las Letras) y ha animado a la audiencia a leerle "si quieren reír, llorar, derrumbarse o entusiasmarse. Todo a la vez". En este sentido, ha sacado a colación la tecnología, abundando en que "ninguna IA podrá replicar la emoción que provoca su obra".

En defensa de la esperanza

Leonor ha dedicado unas palabras muy especiales a Studio Ghibli (Premio de Comunicación y Humanidades), recordando cuando vio con su madre y su hermana 'Gake no ue no Ponyo' por primera vez. Ha revelado que fue la primera película que vio la infanta Sofía en un cine y ha defendido que "el cine educa, incluso cuando no se lo propone".

Al término de su discurso, Leonor ha invocado a la esperanza a la que aludió hace dos años con un poema de Serrat al percibir "cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación" social, asegurando que "hay cosas que merece la pena defender pase lo que pase".

Ha rescatado un verso de Paul Valéry y que Miyazaki, uno de los fundadores de Ghibli, rescató en una de sus obras: "El viento se levanta… ¡Hay que intentar vivir!", ha sentenciado.

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