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De votar en contra de la aprobación de la ley a la ambigüedad: la evolución del PP en el debate sobre la ley de eutanasia

Los detalles Parecía un asunto cerrado --porque ya superó todos los trámites legales-- pero el caso de Noelia ha reabierto el debate. Mientras, el PP hace malabarismos para no posicionarse.

Alicia García y Feijóo en una imagen de archivo
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La eutanasia es legal en España desde que la ley se aprobase definitivamente en el Congreso en 2021. Exigía mayoría absoluta para su aprobación y superó con creces el umbral en la votación. Fueron el PP y Vox quienes votaron en contra y decidieron recurrir la ley al Tribunal Constitucional, sin éxito.

A partir de entonces, hemos visto cómo el PP ha ido moderando su discurso. Del 'no' rotundo, pasaron al "ajuste" y cinco años después optan por no responder cuando se les pregunta. "¿Qué haría el PP con la ley de eutanasia si llega a gobernar?", preguntó este viernes la periodista Ángela Vera a Alicia García, portavoz del partido en el Senado, a lo que la 'popular' respondió: "El Estado ha fallado desde el inicio; el Partido Popular apela a garantizar una vida digna".

Y, como si se lo hubiera aprendido, Alicia García repite casi palabra a palabra la reflexión pública que hizo Feijóo en relación con el caso de Noelia. Mientras que el líder del PP expresó en redes sociales que "una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite, sino por cuánta vida cuida hasta el final", Alicia García declaró este viernes que "una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite", sino que "se debe medir por cuánta vida cuida hasta el final".

Su clara moderación en su postura podría deberse a este dato: el 72% de los españoles, independientemente de su ideología, apoyan la eutanasia.

Mientras, la postura del PSOE en relación al caso de Noelia se remite a la ley: "Es su voluntad, su deseo y su derecho", expresó este jueves Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, mientras que el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, defendió que "es absolutamente legal" y que "se han seguido todos los pasos".

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