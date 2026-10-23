Sánchez, a Feijóo tras sus palabras sobre el feminismo: "Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha cargado contra el líder del PP: "Es tan feminista que propone cargarse Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su intención de eliminar el Ministerio de Igualdad si gana las elecciones generales. Sánchez afirmó que "criarse entre mujeres no te hace feminista", sino defender sus derechos. Estas declaraciones surgen después de que Feijóo anunciara su intención de reducir el número de ministerios y asignar otras tareas al responsable de Igualdad. Feijóo se defiende asegurando que es feminista, argumentando que se ha criado con muchas mujeres y que cree en la igualdad de derechos y en la existencia de la brecha salarial.

La entrevista de este viernes de Alberto Nuñez Feijóo en 'Cadena SER' donde no ha dudado en afirmar que eliminará el Ministerio de Igualdad si es presidente y en la que se ha definido como feminista por "criarse rodeado de mujeres" ha abierto una nueva guerra entre el Ejecutivo y la oposición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los primeros en mostrarse muy crítico con el líder del PP y candidato del partido a la presidencia del Gobierno el 29N.

"Feijóo es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo", ha expresado el líder del Ejecutivo en una publicación en X, donde ha defendido que "criarse entre mujeres no te hace feminista", sino que lo hace "defender sus derechos".

Estas palabras de Sánchez llegan después de que Feijóo reconociese que no va a "mantener 22 ministerios" y que le va "a decir a la ministra o ministro que lleve Igualdad que se encargue de otras cosas, no solo de Igualdad". "La ministra de Igualdad no puede trabajar de 8:00 a 15:00 horas e irse a Valladolid en el AVE a pasar la tarde", ha manifestado el candidato del Partido Popular en una entrevista con Aimar Bretos.

Sin embargo, Feijóo ha asegurado que se considera feminista. "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado en mi casa con muchas más mujeres que hombres?", se ha preguntado, a lo que Bretos le ha respondido: "La cantidad de hombres machistas que se han criado entre mujeres...". Tras ello, el líder de los 'populares' ha insistido en que es feminista: "¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre? ¿O cómo no voy a aceptar que hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre?", ha declarado.

"Prostitutas con dinero público"

Pero el debate no ha quedado ahí. El líder de los 'populares' ha dado la réplica a Sánchez en redes sociales tras ser criticado por sus palabras. "Prostitutas con dinero público. Pisos para amantes. Orgías en pandemia. Acosadores en Moncloa. Carrera política con el dinero de la prostitución", enumero en una publicación de X.

"Las lecciones de feminismo te las puedes ahorrar", espeta mencionando al presidente del Gobierno.

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