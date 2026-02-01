Vidal explica cómo ha recibido la familia de Andrés Pajares la noticia del fallecimiento de Fernando Esteso: "Están consternados"

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años en Valencia tras una insuficiencia respiratoria. Su muerte ha causado una gran conmoción en el cine español y entre la familia de Andrés Pajares, su amigo y compañero.

El actor y humorista Fernando Esteso ha fallecido este domingo a los 80 años en Valencia, después de permanecer varios días ingresado en el Hospital Universitario La Fe por una insuficiencia respiratoria, según ha informado su representante.

El artista, uno de los rostros más icónicos del cine español, ya había estado ingresado en el mismo hospital hace cuatro años por una insuficiencia respiratoria derivada de una bronquitis. En aquel momento, su representante aseguró que la situación no era grave.

En el programa La Roca, la periodista Pilar Vidal ha contado cómo ha recibido la noticia la familia del actor Andrés Pajares, gran amigo de Fernando Esteso. Ambos formaron uno de los dúos cómicos más exitosos del cine español y protagonizaron películas muy populares como Los bingueros en 1979 o Yo hice a Roque III en 1980.

"Están consternados", asegura la periodista, quien explica que los hijos de Pajares vivían a Esteso como alguien muy cercano. "Me decían: 'no es que fuera un compañero de mi padre, es que es un padre para nosotros'. Los hijos de Pajares lo consideraban un padre", añade Vidal.

Además, Pilar Vidal señala que la familia no sabía cómo comunicarle la triste noticia a Andrés Pajares. "Era un hermano para él", concluye la periodista en La Roca.

