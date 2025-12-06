Silvia Taulés cuenta en La Roca cómo iba a ser la presentación de las memorias del emérito en Madrid: "Lo quería hacer a lo bestia"

Las memorias de Juan Carlos I, 'Reconciliación', ya están disponibles en España. En este vídeo de La Roca, Silvia Taulés revela cómo iba a ser la presentación que tenía prepara el emérito en Madrid.

Las memorias de Juan Carlos I ya están a la venta en España. Durante su presentación en Madrid, la biógrafa y escritora del libro, Laurence Debray, aseguró que el emérito se encuentra "muy feliz" por la acogida que está recibiendo su biografía, Reconciliación.

Desde La Roca, la periodista Silvia Taulés ofrece más detalles sobre cómo iba a ser, en un principio, la presentación del libro del monarca. "Él y la editorial habían organizado una presentación a lo grande en Madrid en noviembre, cuando pensaban que iba a salir el libro", asegura la colaboradora.

"Antes de noviembre llamaron al rey Juan Carlos desde el Gobierno y desde Zarzuela, su hijo, básicamente, y dijo: 'prohibido'. Era un acto de presentación con políticos de la transición; él lo quería hacer a lo bestia", apostilla Taulés.

