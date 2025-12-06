José Apezarena, sobre el vídeo de Juan Carlos I: ""El propósito es vender libros"

El editor de 'El Confidencial Digital' sostiene en 'La Roca' que el rey "se ha equivocado" porque "la gente joven lee muy poco y de este tema menos todavía": "El asunto es montar bronca y polémica y eso hace que un libro se venda mucho".

Las memorias del rey Juan Carlos I, que han sido muy criticadas desde su lanzamiento en Francia el pasado 5 de noviembre, se han publicado este viernes en formato audiolibro y ha sido el propio monarca quien ha puesto voz a las páginas de 'Reconciliación'. Pero esta no era la única novedad de la semana.

El padre de Felipe VI volvía a estar en el foco mediático tras publicar un vídeo-promoción de sus memorias en el que explicaba que había hecho "un gran esfuerzo" en escribirlas para que los ciudadanos pudieran conocer "la historia reciente del país".

Así, dirigía un mensaje a los jóvenes españoles: "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y ocupando un papel tan relevante en el mundo".

Para José Apezarena, editor de 'El Confidencial Digital', el propósito de este vídeo es claro: "Vender libros". "Estoy seguro porque son acciones comerciales todas ellas bien diseñadas por alguien desde el principio".

"Antes de que saliera el libro dio dos entrevistas en Abu Dabi a dos periodistas franceses, otra en la televisión francesa, el vídeo y ahora el audio-libro. Me parece triste. Don Juan Carlos lee con su propia voz la introducción y el epílogo. ¿Qué hace el rey de España leyendo la introducción de un libro mal leído y con mal sonido? Es una campaña comercial", añade.

Asimismo, el periodista señala que "Juan Carlos se ha equivocado" porque "la gente joven lee muy poco y de este tema menos todavía": "El asunto es montar bronca y polémica y eso hace que un libro se venda mucho".

