Silvia Taulés, sobre la entrevista de Juan Carlos I en la televisión francesa: "Va de víctima"

En este vídeo de La Roca, la periodista Silvia Taulés opina sobre la entrevista del rey Juan Carlos I en 'France 3'. El emérito habla en la televisión francesa de su exilio, su reinado y su relación con el dictador Francisco Franco.

"No hay que pensar solo en lo que dice hablando, sino en todo el lenguaje no verbal que rodea la entrevista", comenta la periodista. "Quiere dar pena, va de víctima", crítica Taulés.

Asimismo, señala que la entrevista se grabó el cinco de noviembre, "cuando las memorias ya habían salido en Francia y en España se habían filtrado. Él ya conocía la reacción".

En la entrevista, don Juan Carlos comenta que no se arrepiente ni tiene remordimientos por lo que ha hecho durante su reinado. Sin embargo, añade que, si volviera a empezar de cero, tendría más cuidado a la hora de tomar decisiones. "Él piensa que no ha hecho nada malo. Es muy fuerte", opina la periodista.

