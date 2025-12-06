Ahora

Juan del Val, tras su paso por la Feria Internacional del Libro: "La mayor ovación me la llevé cuando hablé del aire acondicionado"

En este vídeo de La Roca, Juan del Val da todos los detalles sobre su paso por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. "En la sala hubo un fallo con el aire acondicionado, hacía un frío horroroso", comenta el colaborador.

Juan del Valha vuelto de su gira por México. El colaborador de La Roca se encontraba en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar su novela 'Vera, una historia de amor'.

El escritor señala que durante la presentación de su libro solo hubo un "único problema". "En la sala hubo un fallo con el aire acondicionado, hacía un frío horroroso", comenta Del Val.

Asimismo, bromea con que durante la hora que duró la presentación "la mayor ovación me la llevé cuando hablé del aire acondicionado".

Por otro lado, Juan del Val explicó el percance que tuvo Joan Manuel Serrat en una de sus charlas. El icónico cantante tuvo que parar nada más empezar por el ajetreo de los cientos de personas que se quedaron fuera sin poder verle.

